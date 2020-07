Verkoop appartementen Hoef en Haag start

Zoek je een appartement op een rustige plek onder de rook van Utrecht? In Hoef en Haag komt het Brinkhuis met 16 gloednieuwe appartementen. De verkoop zeer binnenkort!! “Met dit plan krijgt het hart van het nieuwe dorp een ziel”, vertelt verkoopmanager Stef van Berkel.

We spreken Stef onder het genot van een kop goede koffie in ‘De Keuken van Hoef en Haag’. Leuke plek trouwens! Het is een restaurant annex ‘huiskamer’ van het dorp. Wie straks in het Brinkhuis woont, loopt zo binnen voor een goede lunch of om een verse maaltijd af te halen.

Alle voorzieningen aan je voeten en Vianen om de hoek

“De ligging is één van de grote plussen van Appartementen Brinkhuis. Je hebt echt alles op loopafstand. Supermarkt de Coop en nog een horecavoorziening komen onder de appartementen. De huisarts krijgt een pand direct aan het Brinkhuis en de school vind je straks ook aan het mooie plein waar je vanaf je appartement op uitkijkt. En wil je meer, dan fiets je zo naar Vianen”, zegt Stef enthousiast.

Dorps wonen en toch zo in Utrecht

Hoef en Haag is een compleet nieuw dorp aan de Lek bij Vianen. Met nog geen 20 minuten rijden ben je in hartje Utrecht. Er komen 1800 woningen en een groot deel is al gebouwd en bewoond. Het dorp begint al echt te leven. Zeker nu ook de voorzieningen rond het dorpsplein er komen.

Appartementen van 70 tot 120 m²

Er komen 16 nieuwbouwappartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De woonoppervlaktes lopen uiteen van 70 tot 120 m². Twee appartementen zijn voor starters en kosten circa 250.000 euro. De andere 14 appartementen zijn te koop van circa 250.000 tot 400.000 euro. Iedereen heeft een lekker balkon, vaak met zicht op het plein en een inpandige berging. Op de begane grond is een gezamenlijke fietsenberging en een ruimte om je elektrische fiets of scootmobiel op te laden.

Architectuur

Het Brinkhuis ligt in het Dorpshart en heeft dan ook – net als de omliggende woningen – een oud-Hollandse uitstraling gekregen. “We zijn blij met het ontwerp van SUM architecten. Ze hebben met dit ontwerp echt de juiste snaar geraakt. Precies wat het plein nodig had om die gezellige dorpssfeer te krijgen.”

Duurzaam en comfortabel

Behalve mooi, zijn de appartementen ook bijzonder duurzaam. Gebouwd volgens de laatste technieken, uitstekend geïsoleerd, gasloos en voorzien van vloerverwarming en een warmteterugwininstallatie. Dat draagt bij aan een heel constant en prettig binnenklimaat.

Over de start verkoop

De belangstelling voor de appartementen is groot. Er zijn jonge stellen, mensen waarvan de kinderen de deur uit zijn en wat ouderen die bij de kinderen in de buurt willen wonen, die interesse tonen. Zij hoeven niet lang meer te wachten, want zoals het nu lijkt start nog deze maand start de verkoop!

Houdt de website in de gaten voor de datum en schrijf u in. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging.

Stef tot slot: “Als je jezelf ook wel in dit compleet nieuwe dorp aan de Lek ziet wonen, laat dan even je gegevens achter op de website. We sturen iedereen die staat ingeschreven alle relevante informatie over de start verkoop.”