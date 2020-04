Verras jouw moeder met een bericht in de krant

Wil jij je moeder verrassen met een ouderwets berichtje in de krant? Voor Moederdag kan je nu vanaf je luie stoel een origineel cadeau sturen naar haar!

Helaas kunnen we momenteel met Moederdag niet even op de koffie om een cadeautje of knuffel te geven. Bij DUIC hebben we daar iets op bedacht.

In de komende krant kun je een berichtje plaatsen voor jouw moeder. Voor €12,50 plaatsen we jouw tekst in de DUIC krant én sturen we deze op naar je moeder.

Zo krijgt ze jouw persoonlijke boodschap in de papieren DUIC krant thuisbezorgd.

Wil jij jouw moeder ook verrassen met een bericht?

Stuur je tekst* van 5 regels (max. 130 tekens) en het adres van je moeder naar [email protected]

Op 25 april valt de krant bij haar op de deurmat.

*jouw tekst moet voor 22-4 binnen zijn.