Vloeken in de kerk neemt afscheid van Het Oude Normaal

Veel te vroeg en totaal onverwacht hebben wij allemaal afscheid moeten nemen van het normaal zoals we dat kenden voor de Coronacrisis. Op 11 maart 2020 is zij van ons heengegaan, als tragisch gevolg van een wereldwijde pandemie en verwelkomden we de anderhalve-metermaatschappij. Een nieuw normaal werd aangekondigd; zonder knuffelen, zonder feestjes en zonder verre vliegvakantie.

Middels een uitvaartceremonie neemt theatergezelschap Vloeken in de Kerk op vrijdagavond 4 september om 20.00 uur in Het Stadsklooster in Utrecht ritueel afscheid. Via dans, muziek, persoonlijke verhalen en poëzie bewijst Vloeken in de Kerk Het Oude Normaal een laatste eerbetoon. De makers blikken samen met het publiek terug en kijken vooruit naar een toekomst waarin we met elkaar een nieuw normaal uit moeten vinden.

Muziek wordt verzorgd door Siebe Palmen van Geleefde Liedjes – Live Uitvaartmuziek.

Overige bijdragen komen van Audrey Bolder, Alinde Hoeksma, Renée Coralie van Beek, Hannah Zwaans en Onias Landveld.

Er wordt in beperkte kring afscheid genomen i.v.m. de coronamaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche. 100 nabestaanden kunnen de ceremonie eenmalig en exclusief live meemaken. De kaarten kosten €16,00 (t/m 18 jaar €10,00/CJP & U-pas €11,00) en zijn te koop via stadsschouwburg-utrecht.nl.

DONKER, de podcast

De live herdenkingsdienst Het Oude Normaal is de afsluiting van de theatrale podcastserie DONKER. Een serie over de schaduwzijde van de COVID-19 pandemie, vol ontwapenende biechten over persoonlijke worstelingen en hoop in donkere dagen.

Vloeken in de Kerk zag dit jaar hun theatervoorstelling DONKER in duigen vallen als gevolg van de coronacrisis. De makers besloten een ludieke draai te geven aan het project en zetten hun zoektocht naar duisternis voort in een podcastserie. De zeven afleveringen van DONKER, de podcast zijn te beluisteren via je favoriete podcastapp, zoals Spotify, Apple Podcasts, Podtail of Listennotes.

Info Het Oude Normaal

Speeldatum en -tijd | vrijdag 4 september, 20.00 uur

Locatie | Het Stadsklooster, Kanaalstraat 200 Utrecht

Kaartverkoop | stadsschouwburg-utrecht.nl

Facebook: https://www.facebook.com/VloekenindeKerk/