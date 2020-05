Vrijheid vieren met een gedicht voor je raam | gedicht 12

Vandaag het laatste gedicht

Op 4 en 5 mei staan we stil bij 75 jaar Vrijheid. Kinderen van de basisscholen in Utrecht Noordwest hebben gedichten gemaakt geïnspireerd op het thema Vrijheid.

Initiatiefnemer ZIMIHC nodigt lezers uit www.woordenindewijk.nu te bezoeken en een gedicht te printen en deze thuis voor het raam te plakken. Zo gedenken en vieren we in de maand mei, thuis maar toch samen, 75 jaar Vrijheid!

DUIC publiceert vanaf 26 april, 12 dagen lang, iedere dag één gedicht van de inzendingen die te vinden zijn op webpagina www.woordenindewijk.nu

Vandaag het gedicht van:

Sara, O.B.S. De Cirkel, Groep 8

Tijdelijk geen vrijheid

Vrijheid vinden we heel normaal.

Het is ons dierbaar, vinden we allemaal.

Het is nu een hele spannende tijd.

Waar iedereen contact met elkaar vermijdt.

Het virus is voor ons allen

een grote bedreiging.

Ik vind het eng

en wou dat het voorbijging.

Ik hoop dat we met zijn allen

weer in vrijheid kunnen leven.

We elkaar weer kunnen zien

en knuffels kunnen geven.

Op deze tijd moeten we

helaas nog even wachten.

Ik vergeet jullie niet

en hou jullie in mijn gedachten.