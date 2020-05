Webinar Vogelhof – wonen in het groen

Wonen in het groen in het gezellige Leidsche Rijn in Utrecht met prachtig, en nooit saaie, uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal, dat kan in Vogelhof! De woningen bieden een zee van ruimte en een unieke kans om Energieneutraal te wonen op een geweldige locatie. Het nieuwbouwproject wordt een bijzonder grootse oase van rust en ontspanning tussen het levendige centrum van Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht.

Persoonlijk afspreken is even wat lastiger. Gelukkig zijn er andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Bijvoorbeeld via een webinar. We nodigen je met plezier uit voor ons aankomend ‘event’. Tijdens dit webinar wordt in woord en beeld een presentatie gegeven van Vogelhof.



Datum: maandag 25 mei 19:30 – 20:30 uur

Duur: 30 minuten

In deze webinar gaat één van de makelaars van Punt Makelaardij in detail in op de omgeving, op het beschikbare woningaanbod en zal een Hypotheekspecialist in gaan op het PreSale proces. En heb je vragen voor de projectontwikkelaar? Dan kun je die gewoon stellen.

Kruip jij op maandag 25 mei om 19.30 uur achter de computer met een wijntje, kop thee of koffie? In een half uurtje praten we je weer helemaal bij.

Je kunt je hier aanmelden

Wanneer je erbij wilt zijn, dan sturen we vlak vóór aanvang van het webinar een e-mail met een link, zodat je kan deelnemen.

Graag tot ‘ziens’ op maandag 25 mei!