Wonen in oud-Hollandse stijl in het hart van Hoef en Haag

Op zoek naar de knusheid van een dorp? In de jongste wijk van Hoef en Haag ontmoeten gezelligheid en reuring en rust elkaar. Op deze mooie plek te midden van het groen en het water, wandel je zo naar de Brink voor de supermarkt of een kop koffie op het terras.

Op 10 autominuten van Utrecht profiteer je van de voorzieningen van de grote stad. Het beste van 2 werelden komt hier samen. Vanuit de rozentuin geniet je van een prachtig uitzicht over de kleurige rozen of een van de groene hofjes. Hier voel jij je thuis. Welkom in Hoef en Haag!

Gelegen nabij het fraaie plein (de Brink), aan de rozentuin of één van de groene pleintjes, komt de nieuwe fase van Het Dorpshart. Hier heb je keuze uit drie hoofdtype woningen, die je de ruimte geven voor jouw woonwensen. Het eerste deel van deze fase 4 bestaat totaal uit 52 woningen, compleet en rijk uitgevoerd in de oud-Hollandse stijl met keuze uit diverse uitvoeringen zoals met erker, topgevel of met dakkapel. Bekijk hier de impressie video.

Wil jij in de binnenkort in aanmerking komen voor een woning in Het Dorpshart fase 4? Geef dan nu jouw woonvoorkeuren door, want medio oktober start de verkoop!