Wordt dit de gevel van jouw nieuwe huis?

Op 23 juli organiseren we een rondleiding OP ENKA in Ede. Een schitterende woonomgeving waar nog enkele woningen te koop zijn.

Op ENKA ligt in de unieke prachtige, natuurlijke omgeving van Ede. Woon je hier, dan loop, fiets of ren je zo het bos in. Maar Enka is nog veel meer dan leven met de Veluwe in je achtertuin. Enka is een beleving op zich.

OP ENKA is een historische locatie gelegen tegen het centrum van Ede waar diverse nieuwbouw huizen zijn ontwikkeld. Gelegen aan de rand van de Veluwe met oog voor kwaliteit en de rijke historie, zijn inmiddels diverse nieuwbouw woningen gerealiseerd en bewoond.

In deze nieuwbouwwijk zijn nog enkele woningen beschikbaar verdeeld over twee projecten.

De oude fabrieksmuur vormt de basis van dit unieke project. Achter deze rijke industriële gevel, die in ere wordt hersteld, komen circa 41 herenhuizen in diverse variaties.

Er zijn nog enkele woningtypes met tuin te koop. Het aanbod varieert van een woning van 164 m2 voor € 444.900,- tot 225 m2 voor € 639.900,- v.o.n.

Ze krijgen allemaal een hoogwaardige afwerking waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Deze ruime woningen hebben alle mogelijkheden voor creatieve woon-ideeën.

Op donderdag 23 juli organiseren we een rondleiding van 16.00 – 18.00 uur. Wij leiden je graag rond op deze unieke locatie en laten je kennismaken met de omgeving en de woningen.

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan nu snel in via enka-ede.nl/rondleiding