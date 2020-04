Zoek jij naar een appartement in Utrecht?

Binnenkort start de verkoop van ‘Wonen in Pablo’. Een nieuwbouw appartementencomplex in Leidsche Rijn. De animo is groot, want hier woon je echt op een toplocatie. Waar precies? Lees snel verder en pak je kans.

Hier wil je wonen!

Wonen in Pablo komt aan de Pablo Picassostraat in Leidsche Rijn. En als je het gebied een beetje kent, weet je dat dit echt één van de beste plekken is om te wonen. Je fietst bijvoorbeeld in 5 minuten naar het aantrekkelijk Leidsche Rijn Centrum met bios, winkels en restaurants.

Zo ver hoef je overigens niet, want als je de straat oversteekt, sta je in winkelcentrum Terwijde of op station Terwijde. Loop je de andere kant op, dan bevind je je in het geweldige Maximapark. Sporten, wandelen, fietsen of ‘festivallen’, het kan hier allemaal.

Wil je naar het museum, schouwburg of gewoon een avondje uit, dan is Utrecht ook prima te bereiken. Met de sprinter ben je in 7 minuten op Utrecht Centraal. Of pak de fiets en sta met 20 minuten in het gezellige hart van Utrecht. Via de Vleutensebaan rijd je trouwens vanaf je privéparkeerplaats in 5 minuten de A2 op. Ideaal toch?

Meet Pablo

In Pablo komen 50 koopappartementen. Het leuke is dat door de verschillen in grootte en ligging er echt veel te kiezen is. Je vindt hier een 2- of 3-kamerappartement die worden opgeleverd inclusief luxe tegelwerk en sanitair. Voor wie echt ruim wil wonen, zijn er 5-kamerappartementen of penthouses van 153 m² of meer met 2 balkons en/of een dakterras. Dat is genieten!

Iedereen heeft een buitenruimte in de vorm van een ruim balkon of terras. Voor je auto is een privéparkeerplaats op het binnenterrein beschikbaar en je fiets kun je kwijt in de berging of gemeenschappelijke fietsenstalling op de begane grond van Pablo. Veilig en droog!

De appartementen zijn gasloos en hebben een EPC van 0,25. Dat betekent dat je een gunstigere hypotheek kunt afsluiten én dat je energierekening lekker laag zal zijn. Met Pablo ben je klaar voor de toekomst!

En… Actie!

Spreekt dit verhaal je aan? Op de website kun je alle woningplattegronden en prijsindicaties al bekijken. Ben je dan nog steeds enthousiast, schrijf je dan snel in als belangstellende. De verkoop start al snel! Alle belangstellenden worden op de hoogte gehouden en ontvangen alle belangrijke informatie voor de start verkoop.

Meer informatie vind je op: www.woneninpablo.nl