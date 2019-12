Vier het gezelligste winterfeest in Utrecht

Als de feestverlichting wordt ontstoken, de blaadjes van de bomen vallen en het kouder wordt is het winterseizoen echt gestart. Vier het winterfeest in Utrecht met hartverwarmende activiteiten. Ga samen lekker uit eten, vind mooie cadeaus en haal het kerstgevoel in je naar boven.

Winters Utrecht

Tijdens de feestmaand is er iedere dag iets te beleven. Zo kun je schaatsen in het Winter Station in het Spoorwegmuseum. Het hele museum is in een romantische kerstsfeer met een antieke carrousel, de geur van een brandend kampvuur en muziek.

Ontdek ook hoe mooi Utrecht in het donker is. De speciale lichtjestour in de Domtoren geeft een spectaculair uitzicht op de verlichte straten en grachten.

Winters Utrecht vanaf het water onder genot van een glaasje glühwein, warme chocomel en winterse hapjes beleven? Dat kan met de Utrechtse Warme Winterboot van Schuttevaer.

Winterpret voor het hele gezin

Tijdens Kerstival in Museum Catharijneconvent beleef je met het gezin het kerstverhaal door de ogen van de dieren uit de kerststal.

Op de voorgevel van het nijntje wintermuseum is een prachtig winterse projectie te bewonderen. In dit wintermuseum ontdekken peuters en kleuters met muziek, lichtjes en natuurlijk heel veel spelletjes alles over de winter.

In het Museum Speelklok opent de Koninklijke Kamer een majestueuze wereld vol met goud en glamour met blinkende speelklokken en speeldozen en klinkt non-stop kerstmuziek vanuit alle hoeken van het museum. De straatorgels, orchestrions en speeldozen spelen hun beste kerstplaten.

Tot slot mag je de kerstvoorstelling Back to Oz in de Stadsschouwburg niet missen. De voorstelling is een unieke combinatie van live film, theater en muziek. Tijdens een uitzending van het weerbericht slaat alles op hol in de tv-studio en belandt weervrouw Doortje plotseling in de onvoorspelbare wereld van Oz.

Kijk hier voor meer informatie en alle activiteiten en evenementen.