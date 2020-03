4e KLM Urban Trail Utrecht; Rennen door de Rechtbank, Volksbank en TivoliVredenburg

Een uniek parcours, dwars door markante en iconische Utrechtse gebouwen. De vierde editie van de KLM Urban Trail Utrecht staat gepland op zondag 22 maart. Na drie succesvolle edities worden de KLM Urban Trail Series ook dit jaar weer georganiseerd in 12 steden en Utrecht bijt de spits af. Je kunt kiezen of je een parcours van 5 of 10 kilometer rent en in welke wave je start.

“Ook dit jaar combineren we de leukste locaties van voorgaande edities met verrassende nieuwkomers. Zo lopen we dit jaar weer door het altijd sfeervolle TivoliVredenburg en de moderne Kinepolis Jaarbeurs bioscoop. Daarnaast brengen we voor het eerst een bezoek aan de Volksbank en het historische pand van Rechtbank Midden-Nederland!’’, zegt Remco Bruijns, organisator van de KLM Urban Trail Utrecht. “Er zijn al meer dan 2300 inschrijvingen dus het gaat hard, de laatste locaties en het volledige parcours maken we binnenkort bekend.”

Twee afstanden en startwave keuze

Doordat deelnemers kunnen kiezen of ze vijf of tien kilometer rennen kan iedereen genieten van deze Trail. Beide afstanden hebben dezelfde start- en finishlocatie. Daarnaast kunnen de deelnemers voor het eerst aangeven in welke wave ze willen starten en worden ze na hun inspanning beloond met een ontbijt en een unieke medaille.

Inschrijven

Inschrijven kan op klmurbantrailutrecht.nl. Door de populariteit van het sportevenement wordt aangeraden niet meer lang te wachten met inschrijven.

Check hier de aftermovie van de editie van 2019.