All Beauty Treatments; totaalconcept mét speciale aanbieding

All Beauty Treatments is jouw specialist op het gebied van huidverzorging en beauty en een totaalconcept aan beauty behandelingen.We zijn gek op natuurlijke kwaliteitsproducten, daarom gebruiken we alleen diervriendelijke en natuurlijke producten zonder parabenen.

Een greep uit de intensieve behandelingen: Pigment, littekens en couperose verwijderen.O.a. de Obagi Brightening facial Deze behandeling is gericht op de pigment gerelateerde problematiek. De behandeling omvat een vochtrijke reiniging, een krachtige peeling met milde ingrediënten en een ontspannende massage waarna het effectieve pigmentmasker zijn werking doet. Vanaf € 90,- • 50 min*

Stralende huid: Huid peeling. Als jouw huid bezig is met een frisse, nieuwe huidlaag, komen er elke dag tienduizenden dode huidcellen los. Een peeling helpt dit proces te versnellen. Zo krijg je op een natuurlijke wijze een mooie stralende huid. All Beauty Treatments biedt verschillende peelingbehandelingen op basis van krachtige kruiden voor jouw specifieke huidtype.Vanaf € 90,- • 50 min*

Anti-aging: Bindweefsel facial. Een bindweefselmassage stimuleert huidvernieuwing op het huidniveau waar de collagene en elastine vezels zich bevinden. Deze vezels zorgen ervoor dat je huid stevig blijft en er weer mooi uitziet. Tijdens een bindweefselmassage wordt de huid zo bewerkt dat deze vezels geactiveerd worden en de huid weer gaan vernieuwen. Het resultaat is een sterk anti-aging en liftend effect. Vanaf € 98,50 • 1 uur*

All Beauty botox & filler behandelingen. Reken af met jouw irritatie! Onze cosmetisch arts Margaret staat garant voor een natuurlijk resultaat, met behoud van mimiek en karakter.Een fronsrimpel of voorhoofdrimpel geven snel een vermoeide indruk. Door onze mimiek wordt de huid herhaaldelijk gevouwen, dat zorgt voor het ontstaan van deze rimpels. Botox is een natuurlijk eiwit dat de signalen van de specifieke mimiekspiertjes ontspant. Hierdoor vervagen lijnen en wordt voorkomen dat ze dieper worden. Het effect van botox houdt 3 tot 6 maanden aan. Afname van onderhuids vet zorgt voor een volumeverlies en verminderde elasticiteit van de huid. Een mogelijk gevolg is een verslapte huid of een diepe neuslippenplooi. Een filler zorgt ervoor dat dit volumeverlies wordt hersteld. Het bestaat uit lichaamseigen hyaluronzuur en houdt 6 tot 12 maanden effect. Botoxbehandeling vanaf € 110,- • Fillerbehandeling vanaf € 300,-*

* Bij iedere gezichtsbehandeling vanaf 50 minuten is 1 gratis supplement inbegrepen. Je hebt de keuze uit: bindweefselmassage, wenkbrauwen modelleren, wenkbrauwen verven, wimpers verven, bovenlip waxen of een NuFACE-behandeling. In de salon kan je aangeven voor welk gratis supplement je kiest.

Je kunt bij ons ook terecht voor: spray tan, wenkbrauwen shapen, waxen, massage, wimperlifting, workshops & groepsarrangementen, manicure & pedicure.

Aanbieding! Toon dit artikel en ontvang € 10,- korting op een behandeling naar keuze.

*Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2019 en is niet geldig in combinatie met andere acties. Max. 1 bon per persoon.