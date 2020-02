Alles voor de kids!

Met de voorjaarsvakantie in het verschiet lijkt het ons tijd om weer eens op een rijtje te zetten wat Utrecht allemaal te bieden heeft voor de kleintjes. Of het nou gaat om opvang, winkels of leuke activiteiten, de keuze is reuze. Een greep uit het lokale aanbod!

Een schatkamer voor speciale kinderen

Als je kind een beperking heeft, is het niet altijd makkelijk om passend speelgoed te vinden en aangepast speelgoed is duur. Bij de speel-o-theek Tuf-Tuf kun je zulk speelgoed voor een klein prijsje lenen. De speel-o-theek staat vol met prachtig en bijzonder speelgoed, bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand en voor chronisch zieke kinderen. Tuf–Tuf wordt gerund door vrijwilligers. De meeste zijn al jaren verbonden. Op dit moment zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs of kijk op de website. (Open op woensdag- en zaterdagochtend.)

Speel-o-theek Tuf-Tuf,Koningsweg 2

www.tuftuf.net

RADIO VRIJSTAAT

Kom naar RADIO VRIJSTAAT en maak jouw eigen podcast. Laat iedereen horen wat jij te vertellen hebt! Met twee opnamestudio’s, twee redactiekamers, een radiomuseum en een radiokantine heeft RADIO VRIJSTAAT alles wat een jonge radiomaker nodig heeft. Reportages maken, verslaggeving, interviewen en presenteren… Hier leer je alle kneepjes van het radio vak. Hoe vertel je een goed verhaal? Wat maakt het spannend? Neem de luisteraar mee in jouw zelfgeschreven hoorspel. Met behulp van geluiden, stem acteren en muziek creëer je een nieuwe wereld binnen de muren van de studio. RADIO VRIJSTAAT is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en t/m 5 april elke zaterdag en zondag geopend. Reserveren via de website.

De Vrijstaat

https://www.devrijstaat.nl/

Mysterium moet je meemaken

Het allerbeste familie-uitje van Utrecht! Laat jezelf opsluiten in Escaperoom Mysterium en overwin samen Cornelis Vossius. Gekozen tot top 10 Escaperoom van Nederland. Niet saai en zorgt ervoor dat je deze dag altijd blijft onthouden. Escaperoom Mysterium is geschikt voor families, personeelsuitjes en een spannende belevenis met je favoriete vrienden. Maak dit mee. Boek snel want dit moet je een keer meegemaakt hebben in je leven. Kijk snel op de website en reserveer gelijk je plek. Veel plezier!

Mysterium

www.Mysterium.nl

Dé Kinderboekwinkel

Al bijna 40 jaar is De Utrechtse Kinderboekwinkel dé plek in Utrecht voor iedereen die belangstelling heeft voor kinder- en jeugdboeken: liefhebbers en professionals, jong en oud. In de winkel aan de Ganzenmarkt ben je van harte welkom om het met zorg samengestelde assortiment te bekijken. Het team leest alle boeken zelf en helpt je graag het boek te vinden dat je altijd al had willen lezen, maar waarvan je misschien nog niet wist het bestond.

De Utrechtse Kinderboekwinkel, Ganzenmarkt 10, Utrecht

www.kinderboekwinkelutrecht.nl

Peuterochtenden speelparadijs in Leidsche Rijn

Indoor speelparadijs Kids-in is te vinden in The Wall en is onderdeel van Play-in. Play-in bestaat verder uit een unieke klim hal en een trampolinepark. Bezoek je het speelparadijs met een kind van één tot en met vier jaar op doordeweekse dagen en ben je voor 11:30 binnen? Dan kost dat slechts € 3,50. Uiteraard hebben de ouders gratis toegang. Dit speciale peutertarief is niet geldig in weekenden, op feestdagen en in vakanties. Meer informatie staat op de website. Wij zijn zeven dagen per week geopend, dus ook in de vakantie!

Kids-in

www.play-inutrecht.nl

Zwemmen in de vakantie!

Elke schoolvakantie zijn er leuke activiteiten bij de Utrechtse Zwembaden. Zo kan je van 22 februari t/m 1 maart bij Zwembad De Kwakel klimmen en klauteren op een gigantische stormbaan! De stormbaan ligt in het water, dit is extra uitdagend want dat zorgt voor glibberen en glijden!

Kom naar Zwembad De Kwakel op:

Maandag t/m vrijdag van 13:30 t/m 17:00 uur

Zaterdag van 12:00 t/m 15:30 uur

Zondag 12:30 t/m 15:30 uur

Kijk op utrecht.nl/zwembaden voor meer informatie over de activiteiten tijdens de

voorjaarsvakantie.

Alles kan bij Ludens

Buitenspelen, ravotten, groeien en ontdekken, dat kan allemaal bij Ludens kinderopvang!

Hier bieden ze opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In een uitdagende omgeving kunnen kinderen bij Ludens de wereld ontdekken. De pedagogisch medewerkers zetten zich iedere dag in om kinderen de ruimte te geven om zich spelend te ontwikkelen en vooral om zichzelf te zijn. Ludens heeft unieke locaties in de stad Utrecht met veelal grote tuinen waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen spelen. Maar ook binnen is er van alles te ontdekken. Van een timmerschuur tot kunstatelier, van een kinderkeuken tot chillhoek! Ludens biedt kinderen de ruimte om dát te ondernemen waar ze zich prettig bij voelen. Zo groeien kinderen op met vertrouwen in zichzelf en in elkaar.

Bij Ludens is er voor iedereen ruimte voor groei. Nieuwsgierig naar de opvang óf naar een toffe werkplek? Kom een keer kijken!

Luden

www.ludens.nl

We love kids @ Camping Ganspoort

Restaurant Camping Ganspoort is dé ontmoetingsplek van Rotsoord…én ingericht op gezinnen met kinderen. Jij geniet van een kop thee met een vers gebakje en ondertussen ontdekken je kinderen de speelhoek, de tafelvoetbaltafel en verschillende bordspellen. Door de open ruimte heb jij altijd zicht op de kleintjes en het personeel is gewend aan de extra gezelligheid van jonge gasten. Kom je dineren met kinderen? Dan is er een kindvriendelijk menu beschikbaar en kun je gewoon kiezen voor een half hoofdgerecht. Kijk op de website voor (kinder)evenementen zoals, voetbalplaatjes ruilen, een DJ-cursus of (nieuw!) de kinderbingo.

Camping Ganspoort, Helling 87 (vlakbij NS Station Utrecht Vaartsche Rijn)

www.ganspoort.nl

Vier de vakantie bij Kinepolis!

Ook in de voorjaarsvakantie kijk je je ogen uit in de bioscoop! Dan draaien er zelfs extra films in de ochtend én middag, speciaal voor jou. Wat dacht je van Sonic en De Grote Slijmfilm met Bibi? En na de voorjaarsvakantie kun je gewoon weer verder. Tijdens het supertoffe Kids Weekend, op 7 en 8 maart, kijk je niet alleen de nieuwe film Onward, maar doe je ook mee aan activiteiten zoals o.a. kleuren en knutselen in de bioscoop!

Kinepolis Utrecht

www.kinepolis.nl

Shoppen en spelen

Bij Kortjakje, gevestigd in de Twijnstraat, vind je hippe en mooie tweedehands kinderkleding en kleding voor dames. Alles is netjes gesorteerd op maat en soort en iedere dag is er weer andere keus. Dus kom super duurzaam shoppen in de voorjaarsvakantie terwijl de kinderen lekker kunnen spelen in de winkel. Kortjakje zit al bijna 40 jaar in het Museumkwartier, in de mooiste en oudste winkelstraat van Utrecht. Je kunt ook kleding verkopen aan Kortjakje, graag dan even van tevoren bellen voor een afspraak!

Kortjakje, Twijnstraat 56, Open: wo t/m za 10-17 uur

www.kortjakje.nl

Zwemmen in het weekend

Voor een vaste prijs -met diplomagarantie- wordt er door Zwemschool Midden op twee locaties zwemles gegeven. Op zaterdag bij Zwemschool Midden in Helsdingen Vianen en op zondag bij de Mytylschool in Utrecht. De lessen worden gegeven in diep water met een temperatuur van 32 graden. De zwemlessen vinden voornamelijk in het weekend plaats. De ervaring leert dat kinderen in het weekend uitgerust zijn en dat heeft positieve invloed op hun prestaties en welzijn. In Vianen kan er ook op eigen gelegenheid gratis gezwommen worden. In de begingroepen zijn niet meer dan vier kinderen ingedeeld en als de situatie daarom vraagt blijft dat zo.

Voor informatie, check de website.

www.zwemschoolmidden.nl

Historische pannenkoeken

Pannenkoekenrestaurant De Oude Muntkelder is een begrip in Utrecht. En dat is niet voor niets, want zoals de naam al doet vermoeden is het restaurant er één van de oude garde. Het eerste restaurant dat zich in Utrecht aan de werf vestigde, inmiddels zestig jaar geleden. En zeg je pannenkoeken dan zeg je natuurlijk kids. De Oude Muntkelder is dan ook de uitgewezen locatie voor een uitje met de hele familie. Naast het feit dat de pannenkoeken ontzettend lekker (en vers) zijn mogen de kleintjes hier ook altijd een kijkje in de keuken komen nemen om te zien hoe hun pannenkoek in de lucht gegooid wordt.

De Oude Muntkelder, Oudegracht aan de Werf 112

www.deoudemuntkelder.nl

Neuzen bij Pinokkio

Denk je speelgoed, dank denk je Pinokkio. Deze speelgoedwinkel aan de Vinkenburgstraat is een begrip in Utrecht. Het brede assortiment (houten)speelgoed biedt voor elke leeftijd wat wils. Bij Pinokkio geloven ze dat speelgoed niet alleen heel leuk is, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van je kindje. ‘Kom eens neuzen bij Pinokkio’ is de slogan, en precies dat is waar de winkel ook toe uitnodigt. Een walhalla aan speelgoed, knuffels, poppen, accessoires en loopfietsen waar je uren doorheen kunt neuzen. De collectie is met zorg uitgezocht en dat merk je. Leuke spullen van de beste kwaliteit, dat is Pinokkio.

Pinokkio Speelgoed, Vinkenburgstraat 14, Utrecht

www.pinokkio-speelgoed.nl

De Utrechtse Muziekschool

DUMS biedt heel veel leuke en leerzame lespakketten aan speciaal voor kinderen. Daarbij ligt de focus op het samenspel. Dat brengt de jonge cursisten veel meer dan muziek maken alleen. Ze leren naast instrument beheersing ook echt musiceren met andere muzikanten. Van hun eigen leeftijd, dus heel vertrouwd. Onder begeleiding van de docenten werken ze toe naar misschien het meest bijzondere moment van het muziek maken: Een optreden!

B&ND-lessen; samen-speellessen voor kinderen van 8 tot 16 jaar

&NSEMBLE-lessen; samen-speellessen voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Aanmelden kan via: [email protected]. Meer informatie op de website.

De Utrechtse Muziekschool, Domplein 4, Utrecht

www.dums.nl/samenspel

Meneer Peer; Ook genieten mét kids

Een sfeervol pandje aan de Bemuurde Weerd, uitzicht op de sluis, heerlijke koffie en huisgemaakte sappen, lekkere broodjes, taarten en borrelplateaus én een gezellige speelhoek. Meneer Peer is de perfecte uitvalsbasis voor een koffie, lunch of borrel met kroost. Juist hier, met de rust en het uitzicht die je alleen vindt als je net even wat verder kijkt dan het centrumhart, kun je perfect met je kids vertoeven. De dames achter Meneer Peer bereiden met liefde huisgemaakte gerechten en drankjes, ook voor de kleintjes. Zo vind je op de kaart ook een boterham met pindakaas of een fruithapje. Kortom; alle reden voor een bezoekje.

Meneer Peer, Bemuurde Weerd Oostzijde 36

www.meneerpeerutrecht.nl

Kids Heroes; ontmoet je favoriete helden

Op zaterdag 29 februari staat Cityplaza Nieuwegein weer in het teken van de Kids Heroes. Ontmoet je helden, bekend van TV, uit de film óf van YouTube! Bijvoorbeeld de vrienden van StoryZOO en de helden van Paw Patrol. Je kunt ze aanraken, maar natuurlijk ook met ze op de foto. En wie kent Elsa & Olaf van Frozen niet?! Ze zijn er allebei. Star Wars fans kunnen op de foto met Darth Vader en een Stormtrooper. Ook kun je een meet&greet winnen met Youtube held Milan Knol. Bekijk het hele programma op de website en Facebook.

Kids Heroes

www.cityplaza.nl

Altijd wat te doen op de Utrechtse stadsboerderijen

Knuffelen met de dieren, meehelpen met de dierverzorger en op kraamvisite bij de pasgeboren geitjes. Niet alleen in de stal kijk je je ogen uit. Buiten is het avontuurlijk spelen in de (natuur)speeltuin. Of doe mee met één van de vele activiteiten. Er is altijd wat te doen op de stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk. Waar: Stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk vind je in het Griftpark, Leidsche Rijn, Lunetten, Kanaleneiland en Overvecht.

Kijk voor alle activiteiten en meer informatie op www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten.

Utrecht Natuurlijk

www.utrechtnatuurlijk.nl