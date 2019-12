Authentiek Indonesisch; Restaurant Blauw

Een stukje Indonesië in hartje Utrecht; dat is Restaurant Blauw. Modern, sfeervol en met liefde voor authentiek eten en pure ingrediënten. Niet zo gek dat Blauw ook dit jaar weer een vermelding in de Gault&Milleau gids én lekker500 kreeg.

Verstopt achter een kleine gevel aan de Springweg waan je je bij Blauw in een andere wereld. Eén van ontzettend lekker eten. De verscheidenheid van de Indonesische keuken wordt hier op authentieke wijze en in een moderne setting op tafel gezet. Indonesië biedt een enorm scala aan smaken en bereidingswijzen en de chefs van Blauw weten hiermee, op hun eigen wijze, iedere avond weer een culinair feest te organiseren. Je kunt kiezen uit een uitgebreide rijsttafel óf een authentiek gerecht van een van de vele eilanden die Indonesië rijk is. Wat je ook kiest; lekker is het gegarandeerd. Wat is een betere manier om de winter door te komen dan met een avondje warm Indonesië in eigen stad.

Restaurant Blauw, Springweg 64

www.restaurantblauw.nl