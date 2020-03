Bibliotheek Neude opent 13 maart

Het kan je bijna niet zijn ontgaan de laatste tijd. Op vrijdag 13 maart opent in het oude postkantoor aan de Neude de Bibliotheek haar deuren. Vanaf 17.00 uur gaan de deuren open en kun je meefeesten.

Vroeger kwam je niet verder dan de imposante hal, de rest van het gebouw was alleen toegankelijk voor personeel. Nu mag je het héle gebouw in! Van de begane grond tot en met de zolder.

Kom rondkijken

Een van de leuke dingen in de nieuwe bieb is dwalen door de kloostergangen. Waar je ook bent, je hebt altijd wel ergens een doorkijkje naar de Grote hal. Zo weet je precies waar je bent, lekker makkelijk. En onderweg kom je ook nog eens allerlei boekenkasten, kunstwerken en zalen tegen. Met de lift, trappen of de roltrappen kom je overal. En wil je meer weten over de plek, het gebouw en wat je waar kunt vinden? Geef je dan op voor een rondleiding, dan ben je als eerste op de hoogte van de fijnste plekken in de bieb.

Check hier een filmpje waarin de roltrappen worden getest.

Programma van het eerste feest weekend

De verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het oude postkantoor aan de Neude voelt als een verjaardag. De spanning van nog zoveel nachtjes slapen: dertig, tien, nog maar twee. In ons geval gaat de voorpret niet om de cadeaus die we krijgen, maar om het cadeau dat we weggeven: vanaf de opening kun je namelijk ruim twee weken gratis onze programma’s aan de Neude uitproberen. De activiteiten zijn een mix van oude vertrouwde én nieuwe programma’s. Verwacht talkshows en boekenprogramma’s, discussieavonden, films en theatervoorstellingen. Voor de kinderen zijn er voorleesfeestjes, een brievenfeest en een kleurenfeest.

Een kleine greep uit wat er zoal te doen is:

Over de verbouwing

Architecten Talks

Architecten van Rijnboutt en Zecc delen hun ervaringen en vertellen wat er allemaal bij kwam kijken om van het postkantoor een nieuwe bieb te maken. In de Collegezaal.

za 14 maart van 12.00 – 16.00 uur, met ieder uur een andere architect

De nieuwe bibliotheek

Metropolis Film volgde de afgelopen jaren het hele bouwproces. Ze maakten een impressie van 30 minuten van de eerste plannen, de rondleidingen, de verbouwing, de verhuizing en de inrichting. Kom dat zien, het eerste weekend doorlopend in de Filmzaal.

vr 13 maart 17.30 – 21.00 uur

za 14 maart 09.00 – 21.00 uur

zo 15 maart 10.00 – 18.00 uur

Voor het hele gezin

Het Lab is aan!

Het hele weekend zetten we alles aan wat we hebben: robots, 3Dprinters, lasersnijder, en nog veel meer. Je bent meer dan welkom om te komen kijken, beleven en experimenteren.

vr 13 maart 17.00 – 21.00 uur

za 14 maart 10.00 – 21.00 uur

zo 15 maart 10.00 – 17.00 uur

* Achter deze ramen komt het laboratorium

Het kleinste postkantoor

Pieta Post en de postbodes van het kleinste postkantoor nodigen je uit om een kaartje te sturen. Klaar? Gooi hem dan in de mobiele brievenbus.

vr 13 maart 17.00 – 21.00 uur

za 14 en zo 15 maart 11.00 – 17.00 uur door het hele gebouw

Theater

Uitgesproken brieven

Theater Utrecht laat oude en jonge brieven tot leven komen. Aan wie waren ze geadresseerd en voor wie zijn ze nu? In het Theater.

vr 13 maart 19.00 – 19.30 uur en 20.00 – 20.30 uur in het Theater

De bieb & Café Theater Festival

Het Festival houdt intermezzo’s op de trappen, tafel, stoelen … Van circusacts tot muziektheater. Je komt het vanzelf tegen.

za 14 maart 10.00 – 17.00 uur door het hele gebouw

De bieb & HKU

HKU-studenten laten met voorproefjes van voorstellingen zien waar ze mee bezig zijn. Kom kijken en laat je verrassen.

za 14 en zo 15 maart 10.00 – 17.00 uur door het hele gebouw

Kijk voor het volledige programma op bibliotheekutrecht.nl/openingneude of neem het programmaboekje mee.

Kom ook. Je bent van harte welkom!