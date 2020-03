Bier tappen en borrelen bij Beers & Barrels

Iets te vieren? In een werfkelder aan de Oudegracht kun je terecht bij Beers & Barrels.

TIY!

Heb jij altijd al eens achter de bar willen staan? Of heb je simpelweg geen zin om steeds een nieuw biertje te bestellen? Reserveer dan eens een taptafel, een hoge tafel met je eigen tapkraan. Bij Beers & Barrels in het hartje van de stad wordt je bier gewogen en betaal je per kilogram aan het einde van de avond.

De taptafels zijn bij uitstek geschikt voor een verjaardag, personeels- of teamuitje en uiteraard gewoon een gezellig avondje uit. Oefen je tapskills en zorg dat je vrienden nooit meer een leeg glas hebben. Aan de taptafels kan ook gegeten worden. Bestel van onze borrel- of dinerkaart, and keep that smokin’ good food coming!

Met z’n allen

Let’s party! Organiseer je een borrel voor je bedrijf of wil je uit met een groter gezelschap? Voor groepen vanaf tien personen zijn er speciale arrangementen beschikbaar. Uiteraard met bijzondere bieren en one hell of a menu.

Hoog tijd voor ’n biertje

De thee wordt ingeruild voor bier tijdens deze stoere tegenhanger van de high tea: de high beer. Je gaat zes verschillende speciaalbieren proeven, waaronder ook altijd een lokale. De bieren worden van licht naar zwaar geserveerd.

Bij een high beer mogen wat goeie bites natuurlijk niet ontbreken, dus serveren we de Beers & Barrels platter met hapjes om te delen. Tijdens het arrangement vertellen onze bierkenners enthousiast over de bieren die geserveerd worden en geven uitleg over de bijpassende hapjes.

Enjoy good food, drinks & friends!