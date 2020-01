Blijvend gewichtsverlies met Vida Vitaal

“Gewicht verliezen is niet per se heel moeilijk. Je behaalde resultaten vasthouden, daar ligt de uitdaging.” Stein van Spankeren kan het weten. Nadat hij zelf tien jaar geleden veertig kilo verloor ontstond er een passie om meer mensen te helpen dat doel te bereiken. En met succes, want inmiddels heeft hij een tweede vestiging geopend van zijn praktijk Vida Vitaal in Leidsche Rijn.

Stein werkt aan de hand van een driestappenplan, maaltijdvervangers van Straight Away en een goede dosis Utrechtse eerlijkheid. Wie op zoek is naar smoesjes is bij Stein aan het verkeerde adres. “Ik zeg het hoe het is. Hoe ga je anders resultaat behalen? Om de brei heen draaien doe ik niet. Ben je aangekomen? Dan heb je teveel gegeten. Zo simpel is het.”

Stap voor stap

Dat Stein recht voor zijn raap is blijkt voor zijn klanten heel verfrissend. Zijn eerste praktijk in Woerden was na twee jaar zo’n succes dat hij in 2019 besloot een tweede vestiging in Leidsche Rijn te openen. Door met het stappenplan en de maaltijdvervangers te werken ben je niet alleen bezig met gewichtsverlies maar werk je aan een compleet nieuw gedragspatroon. “In de eerste stap werken we toe naar je nieuwe lichaam door zo snel mogelijk het overtollige gewicht te verliezen. Dit is vaak de leukste en makkelijkste stap, omdat je gericht bezig bent en resultaat ziet en dus gemotiveerd bent.” Bij stap 2 wordt het volgens Stein lastiger. “Nu leer je oude gewoontes af en krijgt inzicht in waar het fout ging. Dat is een enorm waardevol proces. Je legt echt het fundament voor je nieuwe lichaam. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Ondertussen laat je je lichaam geleidelijk wennen aan gezonde en normale voeding.” Bij stap 3 ga je alles in de praktijk brengen. “Dit kan spannend zijn want je moet goed in de gaten houden hoe je lichaam reageert op het eetschema dat ik heb gemaakt en op de nieuwe gewoontes. Precies daarom mag je blijven langskomen om te wegen en je hart te luchten. Ik ben gedurende het hele traject 24/7 bereikbaar voor mijn klanten. Zij zijn tenslotte ook 24/7 bezig met dit proces.”

Gratis coaching

Waarom het programma van Stein zo goed werkt? “Ik werk vanuit eigen ervaring. Het klankbord dat ik zelf mistte tijdens mijn proces kan ik mijn klanten wel bieden. Ik ben er altijd voor ze. Coaching is gratis bij mijn trajecten, dat hoort er gewoon bij. We kijken echt samen gericht naar jouw lichaam en wensen, geen standaard dieet, geen verkooppraatjes en geen bullshit.”

Wil jij 2020 ook beginnen met échte resultaten waar je de rest van je leven nog profijt van hebt? Neem dan contact op voor meer informatie.

Vita Vitaal. Musicallaan 13C. www.vidavitaal.nl