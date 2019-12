De enige echte Camping Ganspoort Top 2000 Quiz komt eraan

Sinds december 1999 zijn de Top 2000 en de periode tussen kerst en oud & nieuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Upbeatles ontwikkelde een speciale Top 2000 Quiz die volledig in het teken staat van het populaire radio-evenement van NPO Radio 2 en die quiz brengen we op Tweede Kerstdag – donderdag 26 december – naar Camping Ganspoort.

Een muzikaal spektakel waarbij veel klassiekers de revue passeren: van Queen tot André Hazes, van The Beatles en The Rolling Stones tot Lionel Richie en van Led Zeppelin tot ABBA, ze komen allemaal voorbij. Maar natuurlijk ook moderne sterren als bijvoorbeeld Adele, Bruno Mars, Taylor Swift en John Mayer komen aan bod in de veelzijdige, laagdrempelige maar bovenal zeer vermakelijke quiz.

Teams

We testen de kennis van de kandidaten niet alleen met muziekfragmenten en -video’s, maar ook met foto’s, algemene kennisvragen en een afsluitende muziekbingo. Alle facetten van de ‘Lijst der Lijsten’ komen op die manier voorbij in de Upbeatles Top 2000 Quiz!

De quiz wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen en op het winnende team en de nummers 2 en 3 liggen fraaie prijzen te wachten. Daarnaast geven we ook nog wat bonusprijsjes weg.

De inschrijving start om 20.00 uur. Rond 20.30 uur beginnen we met de quiz, zodat we uiterlijk 23.00 uur helemaal klaar zijn. Deelname bedraagt 5 euro per persoon, te betalen aan Camping Ganspoort bij registratie op de avond zelf.