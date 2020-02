De liefde vieren in Utrecht?

Valentijnsdag, de open trouwroutes en de mooiste trouwdata van het jaar (20-2-2020 en 22-2-2020). Februari is de tijd om de liefde te vieren. En dat kan in ons mooie stadje. Of je nu op zoek bent naar je grote liefde, een locatie zoekt voor je huwelijk, mooie cadeaus wilt scoren óf gewoon romantisch uit eten wilt op 14 februari; wij zetten de opties voor je op een rij.

Onbeperkt genieten bij Bistro Belle

Bistro Belle bevindt zich in een prachtig pand aan de Vecht in het pittoreske Oud-Zuilen. Deze Valentijnsdag kun je hier terecht voor een romantisch diner. Voor maar 35 euro per persoon kun je onbeperkt genieten van heerlijke gerechtjes van de kaart. Een lekker welkomstdrankje is inbegrepen. Willen jullie het liever anders doen dit jaar? Kies dan voor een feestelijke High-Tea. Als het gaat om het kiezen van een trouwlocatie mag Belle niet in je lijstje ontbreken. De ligging aan de Vecht en naast Slot Zuylen maakt Belle een van de mooiste trouwlocaties van Utrecht.

www.bistrobelle.nl

Ervaar Dansage; muziek en massage

Valentijnsdag draait om de liefde. Niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Goed voor jezelf en je lichaam zorgen betekent ook ruimte maken voor ontspanning en aandacht geven aan je lijf. En hoe beter te ontspannen dan tijdens een professionele massage waarbij je één wordt met de muziek? Dansage brengt massage en muziek samen. De onderarmtechniek vertaalt de muziek en dynamiek naar het lichaam en brengt je daarmee nog dieper in ontspanning maar brengt tegelijkertijd nieuwe energie. Benieuwd wat Dansage voor jou kan betekenen? Maak een afspraak.

www.dansage.nl

Sprookjesachtig trouwen bij De Landgoederij

Omringd door prachtige groene tuinen, water en het waanzinnige Kasteel Cammingha ligt De Landgoederij. Niet voor niets staat De Landgoederij in de top drie beste trouwlocaties van Nederland. De sfeervolle ambiance van de oude boerderij is uniek en de sprookjesachtige omgeving zorgt ervoor dat je hier een onvergetelijke dag zult hebben. Van de ceremonie tot het diner en een spectaculair feest; het team van De Landgoederij weet hoe een goed huwelijk georganiseerd wordt. Arriveren in een sloep of een koets, een intiem diner of een spetterend feest met DJ; alles is mogelijk. Een prachtige plek voor jullie prachtige dag.

www.delandgoederij.nl

Valentijnsdag bij De Utrechter

Diner, cocktails en soulful muziek. Op Valentijnsdag verwen je jouw lieveling met een avond uit bij De Utrechter. Er wordt een heerlijk 2 of 3 gangen menu geserveerd, met smaken die passen bij de liefde. Tartaar van zalm met wasabi mayonaise, gebakken hertenbiefstuk met truffelboter en een zoet dessert voor twee. Aansluitend draait DJ Dynamite de lekkerste soulful platen tot middernacht. Een verrassende cocktail erbij en je Valentijnsavond is compleet! Reserveren kan via [email protected]

www.deutrechter.nl/valentijnsdag

Laat je verrassen bij Down Under

Restaurant Down Under aan Laagravense Plas is al een bijzondere locatie op zich. Strand en water aan je voeten; romantischer wordt het niet. Speciaal voor Valentijnsdag kun je je op 14, 15 én 16 januari laten verwennen met een viergangen verassingsdiner met je lief. Al wat verder in de relatie en bezig met de volgende stap? Overweeg Down Under ook als jullie trouwlocatie. Het spectaculaire uitzicht en privéstrand bieden een unieke locatie in de regio. Ook binnen is Down Under sfeervol en beschikt het over meerdere ruimtes waardoor jullie zonder twijfel de perfecte zaal vinden. Vier de liefde bij Down Under.

www.downunder.nl

Vier de liefde met een sieraad

Bij Nobilia zijn winkel en atelier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit de winkel kijk je zo het atelier in waar de goudsmeden met passie voor het ambacht aan het werk zijn. Het team is gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van exclusieve sieraden van goud, platina, zilver en edelstaal. Nobilia is gesitueerd in het kloppende hart van Utrecht, het historische Domkwartier. Omringd door eeuwenoude monumenten en kloostertuinen vormt het pand vol architectonische hoogstandjes een waardige omsluiting van haar inhoud.Wil jij de liefde vieren met een mooi sieraad? Kom naar de winkel aan de Oudegracht en laat je verleiden.

www.nobilia.nl

Vier het bij het vuurtje van Le Clochard

In de Ridderhofstad vind je één van de meest sfeervolle én romantische restaurants van Utrecht. Le Clochard is niet voor niets al 46 jaar een succesformule. Ook deze Valentijn kun je er terecht voor een romantisch diner rond de open haard. Geniet van een lekker speciaalbiertje, goed glas wijn en een van de heerlijke klassiekers van de kaart. Van escargots of gepaneerde camembert vooraf tot kaasfondue, mosselen of onbeperkt spareribs als hoofd. De grote open haard vormt het romantische hart van de zaak en de perfecte plek voor een borrel. Liever uitgebreid dineren bij kaarslicht aan tafel? Ook dat kan uiteraard.

www.leclochard-utrecht.nl

Natuurlijke huidverzorging Bij Mireille schaap

Laat je verleiden door 100% natuurzuivere huidverbetering voor alle huidtypes en –klachten. Je bent uniek: kies huidgerichte verzorging op maat! Een gezichtsbehandeling begint met een goede huidanalyse. Op een ontspannen en persoonlijke manier word je behandeld en wordt er gekeken wat het beste is voor jouw huid. Wil jij er stralend en verzorgd uitzien of verras je jouw Valentijn graag met een behandeling? Maak dan nu een afspraak of bestel een cadeaubon voor een complete gezichtsbehandeling! Natuurlijk kun je ook terecht voor het verven van wimpers en wenkbrauwen, epileren, harsen en make-up voor bijvoorbeeld een speciale gelegenheid.

www.mireille-natuurlijkehuidverzorging.nl

Perfecte Valentijnsdate

Speciaal voor Valentijnsdag organiseert Cocktailbar, Union Latin Lounge, een romantische avond vol passie en plezier. Jij en je Valentijn worden verwelkomd met een heerlijk glas bubbels. Hierna leren jullie samen in een uur salsadansen. Een dans die perfect bij Valentijnsdag past, de passie spat er van af! Na de dansworkshop kunnen jullie kiezen uit de verschillende Valentijnscocktails en neerploffen op de cozy loungebanken van de Cocktailbar.

Programma:

19:00 Ontvangst met Champagne

19:30 Start Dansworkshop

20:30 Einde Dansles met Valentijnscocktail in de Lounge

Zuiver gastvrij

Met een gloednieuwe vestiging in Amersfoort kun je nu op twee plekken bij Restaurant Zuiver terecht. De sfeer van beide restaurants is prachtige en romantische. Deze Valentijnsdag gaan de lampen uit en de kaarsen aan. Op 14 februari kun je hier genieten van een speciaal samengesteld viergangen verassingsmenu. Of natuurlijk kiezen van een van de gerechten van de kaart. Ook zijn beide restaurants perfecte huwelijkslocaties. In Utrecht bevindt Zuiver zich in een oude gerenoveerde boerderij die met verschillende ruimtes tal van mogelijkheden biedt. In Amersfoort kun je ook uit meerdere ruimtes kiezen en trouw je in een gloednieuw restaurant middenin het bos.

www.zuivergastvrij.nl

Bruiloftsdans

Heb jij je grote liefde al gevonden en besloten in het huwelijksbootje te stappen? Wij weten dé manier om een verpletterende indruk op je bruiloftsgasten te maken. Laat ze versteld staan met een spetterende openingsdans waar de vonken vanaf spatten. En welke dans past dan beter bij de liefde dan een zwoele Salsa? Bij Salsaschool Union Salsa leren ze jou, zelfs zonder enige danservaring of losse heupen, een spectaculaire choreografie. In een onbeperkt aantal privélessen met jouw lief. Er zijn twee opties: een tailormade dans op jullie eigen gekozen muziek. Of een te gekke, vooraf bedachte Union Salsa openingsdans.

www.unionsalsadancecompany.nl/openingsdans

Trouwen onder de sterren

Sterrenwacht Sonnenborgh is een officiële trouwlocatie en een prachtige plek om te trouwen. Gelegen in het groen, aan de rand van het centrum, met de monumentale zalen van het bastion en de sterrenwacht, vormt het een bijzonder decor voor een bijzondere dag. Klein en intiem in de bibliotheek of binnentuin. Of grootser in het bastion met de blik op de sterren. De binnenplaats van het bastion is overdekt met een glazen dak dat uitkijkt op de sterrenhemel. Het is geschikt voor een trouwceremonie, -receptie en -feest tot 120 personen. De bibliotheek en tuin zijn geschikt voor kleinere groepen tot 40 personen.

www.sonnenborgh.nl

Toekomst Relatiebemiddeling; Vind jouw partner OFF-LINE!

Als je single bent, gescheiden, of weduwe/weduwnaar bent geworden, valt het niet mee om een nieuwe liefde te vinden. Daten via internet of datingapp kost veel tijd, loopt vaak uit op een teleurstelling en je privacy is niet gewaarborgd!

Toekomst Relatie heeft een grote database van leuke singles tussen 35-80 jaar. “Ik kom bij al mijn cliënten thuis. In hun eigen omgeving krijg ik een goed beeld van hun persoonlijkheid, leefstijl, normen en waarden en verwachtingen, om vervolgens op zoek te kunnen gaan naar een geschikte partner. Omdat wij de cliënten persoonlijk kennen zijn de matches vaak snel succesvol!”

www.ToekomstRelatie.nl

Speeddaten, maar dan leuk

Ben je single en heb je het wel gehad met swipen en tinder? Dan is er een leuk alternatief in Utrecht te vinden: SizzL! Speeddaten, maar dan leuk. Bijvoorbeeld met een spelletje jenga erbij, een flirty 30 seconds of een kletspot met leuke vragen. Sanne de Groot heeft SizzL onlangs opgericht, omdat ze zelf helemaal klaar was met tinder. Bij SizzL draait het vooral om een leuke avond en op een gezellige manier nieuwe mensen ontmoeten. En wie weet kom je hier tóch de prins of prinses op het witte paard tegen! Hoe leuk zou dat zijn?! Check de website voor de actuele agenda en meer info.

www.sizzl.nl