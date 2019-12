Dementievriendelijk wonen in De Weijer

Zorgaanbieder QuaRijn brengt vanuit Wijk bij Duurstede zorg dichtbij in de regio. Als betrokken en betrouwbare organisatie biedt QuaRijn een breed pakket van wonen, welzijn en zorg, waarbij bewoners nadrukkelijk centraal staan. Dichtbij, gedreven en nieuwsgierig zijn de kernwaarden van waaruit QuaRijn werkt voor zowel cliënten als medewerkers. Begin voorjaar 2020 opent in Bunnik de bijzondere nieuwe woonzorglocatie De Weijer.

Met de nieuwe woonzorglocatie De Weijer aan de Laan van Broekhuizen in Bunnik biedt QuaRijn een kleinschalige woonplek voor ouderen met dementie. Ook in Bunnik neemt het aantal ouderen met dementie sterk toe. Bunnik wordt door de Provincie Utrecht zelfs beschouwd als gemeente met het meest ernstige tekort aan verpleeghuis-capaciteit. Het is daarom dat QuaRijn, Stichting Vitaal Kleinschalig Wonen en woningcorporatie LEKSTEDEwonen zich hebben ingespannen om deze ouderen een kleinschalige woonplek te bieden in hun eigen vertrouwde dorp. Regiomanager Michiel Moes: “Momenteel zijn veel ouderen met dementie nog genoodzaakt om voor geschikte woonruimte uit te wijken naar zorginstellingen buiten Bunnik. Er is helaas meer vraag dan aanbod.”

Dementievriendelijk

Daar spelen QuaRijn en LEKSTEDEwonen op in met de nieuwe woonzorglocatie De Weijer, die in het voorjaar van 2020 haar deuren opent. Moes: “Het gaat daarbij om een dementievriendelijke woonvoorziening met 14 studio’s en daarnaast zo’n 13 tot 16 zelfstandige huurwoningen met Intensieve zorg. Onder andere de structuur en opzet van het gebouw, met een landelijke leefkeuken als het hart van de woning en twee aparte huiskamers, maakt de voorziening dementievriendelijk. Maar ook de toegepaste kleurstellingen en biodynamische verlichting, die in sterkte mee verandert met het ritme van de dag, maken de locatie uniek. En vanzelfsprekend is ook de zorg en ondersteuning die wij bieden er nadrukkelijk op gericht aan te sluiten bij bestaande behoeftes van bewoners en hun naasten.”

Op zoek naar medewerkers

Voor die gerichte zorg en ondersteuning is QuaRijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers voor De Weijer in Bunnik. “We zoeken mensen die van mensen houden,” stelt Moes. “Dat klinkt een beetje als een cliché, maar begeleiding op maat is hier van groot belang. Vanzelfsprekend bieden wij ook goede zorg, maar we richten ons nadrukkelijk op ondersteuning van de levenskwaliteit en menselijke waardigheid voor zowel ouderen en hun naasten als hulpverleners in de regio. Betrokken medewerkers zijn daarbij onmisbaar. Uiteraard bieden wij hen een prettige, collegiale werksfeer met een goede balans tussen werk en privé én voldoende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

“We zijn er als organisatie bijzonder trots op dat we ouderen met dementie en hun naasten binnenkort op deze fantastische nieuwe locatie in Bunnik kunnen begeleiden en ondersteunen”, besluit Moes. “Prachtig toch als je daaraan kunt bijdragen!”

Interesse?

Wie interesse heeft om namens QuaRijn zorg te dragen voor een optimale begeleiding en ondersteuning van bewoners op locatie De Weijer is van harte uitgenodigd. op de informatie-avond over wonen en werken in De Weijer.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur in woonzorgcentrum Bunninchem (Burgemeester van de Weijerstraat 26, Bunnik). Of bekijk de vacature op www.WerkenbijQuaRijn.nl.