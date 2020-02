Eurovisie Songfestival Pubquiz bij Camping Ganspoort

Weet jij moeiteloos wie het Eurovisiesongfestival 2006 won, wat de titel van de Nederlandse inzending in 1993 was en welk land tot nu toe het vaakst gastheer was van het Europese liedjesfestijn? Dan kun je maar beter alvast zondag 3 en/of 10 mei vrijhouden in je agenda.

Camping Ganspoort en het Utrechtse quizduo Upbeatles presenteren die twee avonden namelijk een quiz die volledig in het teken staat van het Eurovisiesongfestival. “Je kunt uiteenlopende vragen over dat liedjesfestijn verwachten, natuurlijk de nodige sleeze and dirt en vanzelfsprekend muziek. Heel veel muziek”, zegt quizmaster Jochem Geerdink van Upbeatles. “En beide avonden een andere quiz, dus je kunt ook gerust aan allebei mee komen doen!”

Over de precieze inhoud wil Geerdink verder nog niet teveel loslaten, maar één ding weet hij wel zeker. “We gaan er met zijn allen een groot feest van maken ter voorbereiding op Eurovision 2020, dat van 12 tot en met 16 mei plaatsvindt in Ahoy Rotterdam.”

Deelname aan de quiz kost 5 euro per persoon. Ook kun je gebruikmaken van een speciale dinnerdeal: hoofdgerecht plus quizdeelname voor 15 euro per persoon. Aanmelden kan via [email protected], meer info vind je in het Facebookevenement .