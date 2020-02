Feestelijk laatste weekend de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari is het állerlaatste weekend dat de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht open is. Het einde van een tijdperk, na 45 jaar in dit mooie pand. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan! Je mag nog één keer de trappen beklimmen, het glas-in-lood in het dakraam bewonderen en een laatste boek lenen. En het hele weekend naar één van de activiteiten voor kinderen en volwassenen, bijna allemaal gratis. We maken er een vrolijk afscheid van! Kom jij ook?

Speciaal voor kids

In dit weekend is er een gevarieerd programma voor kinderen van 2-12 jaar, binnen én buiten de bibliotheek. Wat is er allemaal te doen?

Heel Utrecht Bakt!

Voor kinderen van 4–12 jaar is er op zaterdagmiddag 15 februari de wedstrijd Heel Utrecht Bakt. Bak thuis je allerlekkerste taart, cake, koekjes of cupcakes en neem het mee naar de bieb. Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek en kinderboekenschrijver Mark Haayema kiezen het lekkerste baksel. Doe mee en maak kans op ’t Verrukkelijke kinderbakboek én de titel: Beste bakker van Utrecht!

Op zondag de 16e komen de boeken tot leven in de theatervoorstelling De Boekeling van theatergroep Knars (2+). En in het Laboratorium maak je een blitse Green screen-foto. (8-12) Vliegend op een bezemsteel door de oude bieb? Of als een raket door de nieuwe? Het kan allemaal.

BIEB, de grote Utrechtse boekverhuizing

De Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht gaat verhuizen naar het voormalige postkantoor aan de Neude. Om alvast de kinderboeken te verhuizen, hebben we wel wat hulp nodig van kinderen met spierballen (6-12). Natuurlijk maken we daar een fantastisch feestje van. Ken jij sterke kinderen? Geef ze dan op via culturelezondagen.nl.

Ook voor volwassenen is er dit allerlaatste weekend veel te doen. Van onbekende boeken lenen tot luisteren naar muziek of Utrechters met verhalen.

Blind date met een boek

Ga dit weekend op een blind date met een boek: je ziet thuis wat je hebt geleend.

Vrijdagmiddagafscheidsconcert

Elke derde vrijdag van de maand geven studenten van het Utrechts Conservatorium een concert. Deze laatste editie aan de Oudegracht is speciaal: Utrechtse conservatoriummusici die de afgelopen jaren vrijdagmiddagconcerten verzorgden, spelen hier nog één keer.

Schrijfcafé Vrolijke afscheidsgroet

Het Schrijfcafé is één keer per maand op zaterdagochtend. De barvrouwen van Tools voor Taal zetten je schrijfspieren aan het werk. Deze keer op de ramen met een afscheidsgroet aan de bieb.

Op zondagmiddag vertellen echte Utrechters Waargebeurde verhalen over afscheid. En over ontroerende ontmoetingen, gekke belevenissen of onverwachte gebeurtenissen in de bieb. Kom ook luisteren, óf geef je op om zelf mee te doen.

Kijk voor meer informatie, aanvangstijden en reserveren op www.bibliotheekutrecht.nl/sluitingsweekend.

De nieuwe Bibliotheek Neude opent op vrijdag 13 maart om 17.00 uur haar deuren, het begin van een uitgebreid feestprogramma tot en met zondag 29 maart. Daarna zijn er veel nieuwe activiteiten en vaste series.

Alvast meer weten over de Bibliotheek Neude? Geef je op voor de speciale nieuwsbrief.