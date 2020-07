Franse Kreeften Kermis op 18 juli – Hansje, Fransje, Kreeftje

Heiroom, Venues of Utrecht, zorgt voor een wel heel bijzondere vakantie dit jaar. Samen met Margaret Wines organiseren zij een aantal bijzondere evenementen, waaronder de Franse Kreeften Kermis op 18 juli.

Een kreeftendiner is een speciaal feestje. Dit jaar wordt alles uit de kast gehaald en maken ze er een complete Franse Kreeften Kermis van. Laat je verrassen door de beste combinaties tussen Franse kreeftgerechten en de Franse wijnen van (Hans van) Margaret Wines. Een avond in de mediterrane sferen. Frankrijk was nog nooit zo dicht bij huis.

4 gangen kreeft voor €55,- per persoon

4 gangen wijnarrangement voor €30,- per persoon

Inclusief aperitief

Meer weten of reserveren? Check hier de website.