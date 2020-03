Ganspoort bezorg- en afhaalservice

Een snelle lunch, een uitgebreid diner, een biertje met een bitterbal of een cappuccino met een stuk taart – er zijn redenen genoeg om langs te komen bij Camping Ganspoort. Maar, tijdelijk even niet!

Tot en met maandag 6 april mogen wij je nu eenmaal niet ontvangen in onze zaak. Toch hoef je ons niet te missen want je kunt nu je lunch of diner afhalen of thuis laten bezorgen. Omdat je de hamsters in de supermarkt zat bent, omdat je geen zin hebt in een maaltijd uit blik of omdat je onze campingbaas weer eens wilt spreken – op gepaste afstand natuurlijk.

Geef je bestelling door via campingganspoort.nl/bestellen en wat later staat een versbereide lunch of een dampend diner klaar om op te halen of te laten bezorgen.

Zo helpen we elkaar deze enerverende weken door!

Vragen of opmerkingen bel ons op via 030 200 61 86 of 06 26 46 16 24.

Camping Ganspoort | Helling 87 | 3523 CB | Utrecht

ma t/m vrij 9.00 – 20.00 uur | zat en zon 10.00 – 20.00 uur

Graag tot ziens, bij Camping Ganspoort. Zegt ‘t voort!