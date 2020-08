Grote museumbijlage in de DUIC krant

Vorige week is de nieuwe DUIC krant verschenen. En niet zomaar één, want waar we normaal gesproken een zomerstop hebben, besloten we nu juist wél een krant uit te brengen. Vakantie vieren in eigen regio, daar kunnen we namelijk wel wat mee.

Samen met Utrecht Marketing en regionale musea maakten we in het hart van de krant een speciale museumbijlage. Maar liefst 12 pagina’s gericht op kunst en cultuur in de regio. Met mooie artikelen over de musea, in Utrecht én Amersfoort, Kasteel de Haar, de Domtoren, reisblogs en een openingswoord van wethouder Anke Klein. Alles om je vakantie cultureel door te brengen in de eigen regio. Vol zonnige inspiratie.

Heb je de krant nog niet te pakken gekregen? Deze editie ligt tot 15 augustus overal in de stad.