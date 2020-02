Het grootste comedyfestival van de Benelux komt weer naar Utrecht

Op 6 en 7 maart barst het los. Het grootste comedyfestival van de Benelux neemt een weekend lang Utrecht over en brengt meer dan zestig comedians naar TivoliVredenburg. Het Utrecht International Comedy Festival haalt, zoals de naam al doet vermoeden, Nederlandse én internationale comedians naar Utrecht.

Verdeeld over zeven zalen is TivoliVredenburg een heel weekend lang hét bolwerk van de stand-up comedy. Namen als Dolf Jansen, April Macie, Reginald D. Hunter en Pepijn Schoneveld komen voorbij. Het festival is de unieke kans om op één avond, of in een weekend, meerdere shows te kunnen bezoeken op één locatie. Met tussendoor natuurlijk lekker eten en gezelligheid op het borrelplein en de foodstreet.

Het Utrecht International Comedy Festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds waanzinniger geheel, met afgelopen jaar meer dan 3000 bezoekers. 2020 wordt nóg spectaculairder met nog meer humor, nog meer namen en nieuwe foodtrucks zodat je het hele weekend nergens anders meer heen hoeft. Bepaal zelf welke shows je wanneer bekijkt en struin op je eigen tempo, met een drankje in je hand, TivoliVredenburg door.

Je kunt kiezen voor een ticket voor de vrijdag of zaterdag óf een passe-partout voor het hele weekend. Wees er snel bij want de kaartverkoop gaat hard.

Check de website voor het programma en koop Hier je tickets.

www.utrechtinternationalcomedyfestival.nl