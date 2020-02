Hier test je de nieuwste racefietsen en mountainbikes

Als het koersgeweld losbarst in Vlaanderen nodigt Bike MOTION Benelux je uit om van het beursbezoek meteen dé openingsrit van het jaar te maken en op de fiets naar Utrecht te komen.

Daar wachten van 28 februari tot en met 1 maart in Jaarbeurs Utrecht de nieuwste racefietsen en mountainbikes op je. Toonaangevende merken zoals Merida, BH Bikes, Canyon, Cube, Lapierre, Kona, American Eagle, Rose, Van Nicholas, Sensa en Scott. Ook de onderdelen en accessoires van Shimano, Tacx, Schwalbe, Sidi, Garmin, Abus, Bioracer, KMC, BBB, Lightweight, Hope en vele anderen zijn present. Een nieuw outfit scoren doe je bijvoorbeeld bij Agu, Bioracer Speedwear, Balans Bikewear, Oakley, Sidi of FUTURUM Quality Gear.

Spectaculair testparcours

Tijdens Bike MOTION Benelux 2020 is er een complete hal ingericht als testparcours. Er staan diverse merken racefietsen klaar zodat je zelf kunt ervaren hoe stijf een frame is, hoe het is om vingervlug te schakelen of hoe het is om vol in de ankers te gaan met schijfremmen.

Ook is er een uitdagend mountainbike indoor testparcours, e-powered by Bosch, inclusief rockgardens, korte klimmetjes en zand- en grindstroken. Hier kun je op het grootste indoor testtrack van Europa het verschil tussen MTB’s en e-MTB’s, tussen veringen en tussen schakelsystemen ervaren.

Koop nu hier je ticket voor Bike MOTION Benelux 2020 met 5,00 euro korting.

