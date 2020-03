Ken je Utrecht op je duimpje? DUIC zoekt bezorgers.

Door de regio toeren in de comfort van je eigen auto, Utrechtse ondernemers voorzien van een nieuwe lading kranten én het sociale contact voor alle distributiepunten van DUIC zijn. Klinkt goed?

Iedere twee weken verschijnt de DUIC krant. Met meer dan 550 distributiepunten in de regio is het voor ons ontzettend belangrijk dat de bezorging goed gaat. De krantenbakjes van ondernemers moeten gevuld zijn maar er ook goed uitzien en netjes in de zaak staan. Misschien wil de ondernemer in kwestie wel wat vragen of heb jij een beter idee voor de positie van zijn of haar DUIC bakje.

Ook al zijn onze bezorgers voor het lezende publiek niet zichtbaar, voor onze organisatie zijn ze onmisbaar. Vanwege de groei van DUIC zoeken we versterking voor het team. Als bezorger werk je ongeveer acht uur per editie en ben je onze oren en ogen.

Liever meer uren maken? Voor een tijdelijke opdracht zoeken we extra mensen om tractordealers door het hele land te bezoeken en daarbij op een tablet een aantal vragen te beantwoorden.

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons team? Ben je in bezit van een rijbewijs en auto en vind je het leuk om sociaal contact te onderhouden met regionale ondernemers of ver daarbuiten? Dan zoeken wij jou!

Voor meer informatie óf om direct te solliciteren; neem contact op met Pierre via [email protected] of 06-1441 5656.