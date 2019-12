Kerstsfeer in Winkelcentrum Nova

Zaterdag 21 december en zondag 22 december dompelt Winkelcentrum Nova zich compleet onder in kerstsfeer. Met leuke activiteiten, lekkere hapjes en gezellige muziek.

Op zaterdag 21 december kunnen kinderen donuts versieren in kerststijl die ze in een mooi doosje mee naar huis mogen nemen. Verder worden in het winkelcentrum heerlijke hapjes en drankjes uitgedeeld.

Koopzondag 22 december kunnen kinderen meerijden met een kersttreintje. Ook deze dag worden er weer lekkere hapjes en drankjes uitgedeeld, de mobiele kerstband zorgt voor gezellige kerstmuziek.