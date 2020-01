Kick your Habits: Vervang je slechte gewoontes!

Te veel drinken, roken, gokken of eten. Het goede voornemen in de ochtend, de constatering ´s avonds dat het toch niet gelukt is. De uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel, het kopen van kleren als je verdrietig bent, toch nog een extra spelletje achter de computer.

“Slechte gewoontes, we kennen ze allemaal. Maar het goede nieuws: ze zijn te veranderen.” Sigrid Sijthoff is arts en oprichter van Kick your Habits, het nieuwe Utrechtse centrum voor moderne verslavingszorg.

Gedrag, keuzes en consequenties. Het leven zit er vol mee. “Onze hersenen zijn al 25.000 jaar geprogrammeerd om heel impulsief te pakken wat je pakken kan. Om dat te veranderen moet je wilskracht, overtuiging hebben en een steuntje in de rug krijgen. En dat bieden wij. Wij geven je tools om met die verleidingen om te gaan. Je bent geen slecht mens omdat je geen weerstand kunt bieden aan wat lekker is.”

Controle terugkrijgen

Psycholoog Simone Cordewener: “Wij zien verslaving als een uit de hand gelopen gewoonte: middelen die aanvankelijk voor je werkten keren zich tegen je. Mensen willen graag de controle terug over hun leven.” Na een drukke dag op het werk een glaasje wijn. En dat glaasje worden er twee, drie of vier. Om te ontspannen een jointje roken. Maar na een tijdje heb je meer nodig om rustig te worden. Zo kan er langzaam een gewoonte sluipen in gebruik van middelen. Je functioneert nog steeds op je werk en thuis, maar verliest wel langzaam de controle. Sijthoff: “We bieden hulp. Praktisch en bewezen succesvol. Ons succesrecept? Wij leveren maatwerk. Vaak is een afhankelijkheid of verslaving een signaal van een ander probleem. Onze ervaring is dat er binnen een paar weken al een ander iemand tegenover ons zit. Mensen zijn gemiddeld een half jaar bij ons en maken in die tijd een grote verandering mee. De impact is enorm. Niet alleen ben jij de baas over je gebruik, maar ook slaap je beter, je relaties zijn harmonieuzer, je bent trots, fit en hebt meer tijd. De kwaliteit van leven neemt enorm toe. En waarom zou je jezelf dat niet gunnen?”

Multidisciplinaire aanpak

Het concept van Kick your Habits is al jaren een succesformule in Amsterdam. Simone: “We merken dat onze aanpak werkt. Daarom openen we nu ook een centrum in Utrecht, vanuit huisartspraktijk Binnenstad waar we jaren lang verslavingszorg hebben aangeboden. Cognitieve gedragstherapie is de basis van ons concept. Daarnaast maken we ook gebruik van EMDR, Mindfulness en vormen van psychotherapie. We geloven in een multidisciplinaire aanpak.” Sigrid vult aan: “Uiteraard werken we alleen met wetenschappelijk bewezen technieken. De behandeling bij Kick your Habits valt binnen de verzekerde zorg. Na verwijzing van de huisarts kan iedereen bij ons terecht. We werken individueel. We geloven in behandeling terwijl je gewone leven doorgaat, zodat je ander gedrag kunt oefenen. Neem, ondersteund door ons, je leven weer in eigen hand…”

Kick Your Habits

