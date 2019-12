Klassiek met een twist; Florent is eigenwijze bistro

Een nieuwe chef, Franse klassiekers met een eigenzinnige twist, bijzonder lekkere wijnen en schitterend interieur. Wij kunnen genoeg redenen bedenken om deze winter een bezoek te brengen aan Restaurant Florent maar we raden je vooral aan het zelf te ervaren.

Met chef Robert Mcadoo aan het roer, geen onbekende in horecaland, biedt Florent een eigenwijze, culinaire parel in hartje stad. Onalledaagse gerechten met respect voor de klassieke Franse keuken. Niet voor niets is het Utrechtse restaurant ook dit jaar weer opgenomen in de prestigieuze Gault&Millau gids. Dat het daar een plekje verdiend is duidelijk, maar prestigieus is Florent zelf allesbehalve. De prijzen zijn vriendelijk, net als het personeel overigens, en het eten is structureel lekker en toch elke keer weer verassend. De menukaart biedt gerechten waaruit je zelf je vier-, vijf- of zes-gangenmenu samenstelt. Naast dit seizoen bijzondere gerechten als snijboon carbonara, hertenbiefstuk met hertenstoof, pompoen crème, spruiten en jus met peperkoek en kalfszwezerik met coco blanc, muskaatdruiven en carameljus vind je op de kaart wat misschien wel het beroemdste (en lekkerste) voorgerecht van Utrecht is; briochebrood met eendenlever, truffelmayonaise, rivierkreeft en rode uit. Eet smakelijk!

Restaurant Florent, Visschersplein 75

www.restaurant-florent.nl