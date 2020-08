Kom buitenspelen tijdens de silent pubquiz op het terras van Camping Ganspoort

We mogen weer buitenspelen! En dat gaan we, zeker in de zomermaanden, dan ook doen. Zo vind je Upbeatles op dinsdag 11 augustus op het terras van Camping Ganspoort.

Die avonden spelen we vanaf 20.30 uur een pubquiz zoals jullie die eigenlijk van ons gewend waren. Met twee grote verschillen: we zitten lekker buiten én alle deelnemers krijgen van ons een draadloze hoofdtelefoon in bruikleen om de vragen te kunnen horen volgens het silent disco principe.

Deelname inclusief gebruik van de silent headset bedraagt 5 euro per persoon, op de avond zelf te betalen aan de quizmaster van Upbeatles. Dit kan uitsluitend via pin. Aanmelden van een team, en daarmee een tafel reserveren, kan door een mailtje te sturen naar [email protected]. Laat je ook even weten of jullie vooraf wel of niet komen eten?

Kom je vooraf eten, dan betaal je slechts 12,50 euro (ipv 16.50 euro) voor een hoofdgerecht. Je hebt daarbij de keuze uit Kaasfondue, Camping Burger, Vegan Camping Burger, Kipsaté of Vegan Dahl Curry. LET OP: Deze actie geldt alleen wanneer je bij de aanmelding aangeeft dat jullie komen eten!

P.S. Mocht op de ochtend van de quiz blijken dat het ‘s avonds slecht weer wordt, dan wordt de Silent Pubquiz verplaatst. Hou daarom die dag het evenement goed in de gaten!