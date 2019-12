Landhuis in de Stad; kunst, cultuur en lekker eten

Landhuis in de Stad. De naam zegt het eigenlijk al. Een18eeeuwse bakstenen landhuis mét theekoepel middenin park Oog in Al. Een bijzondere verschijning en daarmee alleen al een bezoek meer dan waard. Maar wat er binnenin het landhuis gebeurt is voor iedere Utrechter een must om te weten.

Sinds 2015 dient het landhuis (weer) als een ontmoetingsplaats voor de wijk Oog in Al. De maatschappelijke functie heeft prioriteit, iets wat Klaas Alblas en Anna Strumphler alleen maar heel aantrekkelijk vonden. Sinds juni 2018 exploiteren zij de horeca van het Landhuis, waar je 363 dagen per jaar terecht kunt. “Abrona zocht iemand om de horeca in de weekenden te exploiteren”, vertelt Klaas, “Maar wij zagen zoveel potentie in dit gebouw dat we meteen zeiden ‘als je dit wilt doen moet je het zeven dagen per week doen’, en zo begon het.”

Liefde voor lokaal

De samenwerking met Abrona en de maatschappelijke én lokale functie past naar eigen zeggen heel goed bij de visie van Anna en Klaas. “We willen wel echt meer zijn dan een restaurant”, gaat Anna verder. “We zijn niet gaan ondernemen om geld te verdienen, maar om echt iets terug te doen voor de omgeving. Daarom is het zo leuk dat een deel van onze medewerkers via Abrona komt en dat we echt samenwerkingen opzoeken met lokale leveranciers en kleine ondernemers. Zo halen we onze kaas bij Morty’s delicatessen (Kanaalstraat), kopen we verantwoord varkensvlees bij Pigme/Buitengewone varkens en komt ons desembrood van Stadsbakkerij Stevig Brood.”

In hun samenwerkingen zoeken Anna en Klaas ondernemers met passie die iets bijdragen aan de wereld, en dat geldt niet alleen voor de exploitatie van de horeca. “We hebben hier ook een uitgebreid cultureel programma”, vult Klaas aan, “en exposities van kunstenaars. Ook samenwerkingen voor die tak zoeken we bij lokale mensen met een mooi verhaal.”

Wisselend menu

En die mooie verhalen zijn voelbaar (en proefbaar) aanwezig in het landhuis. Zeven dagen per week kun je er terecht voor ontbijt, koffie met taart, lunch of borrel en vanaf woensdag ook voor diner. Anna houdt zich als chef bezig met het eten en serveert voor het diner een wisselend menu met altijd drie keuzes; vis, vlees of vega. “We werken hier sowieso echt seizoensgebonden en veel met groenten, zo plukken we zelf kruiden en bijzondere groenten uit het Voedselbos in Haarzuilens en kopen we groenten van het seizoen lokaal in via de Korenmaat, een biologische groentenhandel uit de buurt.”, vertelt ze enthousiast. “Het is een gemixt menu. Echt vers en gewoon een echt lekker bord eten. Al is het menu niet simpel, we zijn geen standaard eetcafé dus serveren ook geen standaard gerechten.” Op het menu stonden eerder gerechten als kip uit de oven met geroosterde spruitjes, huisgemaakte taco’s met portobello, vispastei met zalm, roomse kervel en venkel én een parelgortschotel met paddenstoelen en jonge schapenkaas.”

De sfeer is lief

Het is duidelijk dat het Landhuis in de Stad een bijzonder concept huist met twee bijzondere ondernemers aan het roer. “Het is gewoon een heel mooie plek”, gaat Anna verder. “Het is misschien gek om te zeggen”, sluit Klaas af, “maar de sfeer is hier anders dan op andere plekken. Het is lief.”

www.landhuisindestad.nl