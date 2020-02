Liefde is… samen leuke dingen doen!

Krijg je commentaar dat je nooit eens iets romantisch voor hem / haar doet? No more excuses. Dit jaar maak je het op Valentijnsdag in 1 keer goed én zorgen we dat je de komende 10 jaar gebakken zit!

Samen herinneringen maken is goed voor je relatie. Daarom vind je op Surprisefactory.nl een ruim aanbod unieke (en super romantische) belevenissen. Van “Ontspannen op een privé eiland” tot een sprookjesachtige overnachting in een kasteeltoren. Ideaal om je lief mee te verrassen op Valentijnsdag. En het mooie is, je hoeft het niet precies óp 14 februari te gaan doen, dat kan het hele jaar nog. Zo heb je 2x plezier van je cadeau.

We hebben de allerleukste cadeaus in diverse categorieën voor je op een rijtje gezet.

Romantische Diners op unieke locaties

Een standaard ‘romantisch diner’ vind je niet op SurpriseFactory, maar wel een 5-gangen candlelight diner op 100 meter hoogte! Of ga heerlijk dineren tijdens een romantische avondcruise door de grachten van Amsterdam.

Wel / geen zoetsappigheid?

Laat het hart van je vriend of man sneller kloppen door een avontuurlijk (maar ook romantisch) dagje weg cadeau te geven. Een romantisch uitje hoeft niet altijd zoetsappig te zijn. Ga samen iets spannends doen. Bevorder je relatie-skills met de Liefdes Escaperoom! Speciaal voor stelletjes. Of maak het wel über romantisch en heerlijk zoetsappig en volg samen een Privé workshop partnermassage. Dat komt altijd van pas! En hadden we al gezegd dat je ook een Dagje Parijs cadeau kunt geven?

Win actie: Trouwen… voor 1 dag

Wil je samen van ultieme romantiek genieten? Dan hebben wij hét arrangement voor jullie. Ga samen… hou je vast… trouwen voor één dag! Ja, dat kan! Compleet met bruidsjurken, een trouwfoto en je kunt zelfs gasten meenemen! Wil jij dit arrangement winnen? Dit moet je doen:

1. Volg @SurpriseFactoryNL (Facebook) of @SurpriseFactory (Instagram)

2. Like de Trouwen voor één dag-post en reageer met “#Valentijnscadeau”

* De winnaar wordt op 14 februari om 16:00 uur bekend gemaakt.

Romantische overnachtingen

Of je nou van het super-de-luxe bent of ook prima kan genieten in een hutje op de hei; samen een nachtje weg is altijd een goed cadeau. Even wat quality time together. Zijn jullie net samen? Vier het met een overnachting in de Cupidowagen. Ben je al getrouwd? Beleef dan opnieuw jullie Huwelijksnacht in een super-de-luxe bruidssuite, inclusief jacuzzi! Meer wellness? Ga dan voor de liefdes overnachting met privé wellness. Een sauna, jacuzzi, zwembad… helemaal voor jullie samen!

Kortom: genoeg Romantische ideeën met de uitjes van SurpriseFactory.

Bekijk de Top 10 Romantisch cadeau

Bijzondere mensen, verras je met een bijzonder cadeau.