Nu in verkoop: 38 unieke woningen in het hart van Ede

In De Maander kun je wonen zoals jij dat wilt vlakbij de Veluwe en zuidelijke Gelderse Vallei. De Maander ligt midden in Ede en krijgt een romantisch, dorps karakter met gezellige straatjes, individueel vormgegeven woningen en veel speelruimte voor kinderen.

De Maander wordt een duurzame woonwijk met diverse typen koopwoningen, van rijwoningen (vanaf ca. €289.900,-) tot tweekappers en vrijstaande villa’s. De energieneutrale woningen kun je met de online woningconfigurator aanpassen aan je eigen woonwensen. Meer dan 50% van de woningen zijn inmiddels onder optie, maar er zijn nog enkele typen beschikbaar.

Heb je interesse in één van de woningen? Meld je dan aan via www.demaander.nl en vul het inschrijfformulier in of neem contact op met Ditters Makelaars. T. 0318 657 657