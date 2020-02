Ontbijt voor werkgevers: leer alles over de (lease)fiets

Wat kunt u als werkgever en ondernemer doen om werknemers te stimuleren meer te fietsen naar het werk? Is een kilometervergoeding het antwoord? Of is de leasefiets juist een goede optie? Om al die vragen te beantwoorden, organiseren Goedopweg en de provincie Utrecht het werkgeversontbijt Woon-Werk-Fiets. Zo komt u alles te weten over de voor- en nadelen van regelingen die er bestaan rondom fietsstimulering voor uw organisatie en werknemers.