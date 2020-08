Ontdek de provincie op de fiets tijdens de Utrechtse Fietsvierdaagse

Vier dagen fietsen langs forten, waterwerken, boerderijen en monumenten!

Van 27 tot en met 30 augustus vindt de tweede editie van de Utrechtse Fietsvierdaagse plaats. De enige fietsvierdaagse in ons land waarbij er iedere dag weer een ander thema centraal staat. Onderweg kan je op bijzondere plekken stoppen om een kijkje te nemen of te pauzeren. Op diverse locaties zijn er ook gidsen aanwezig die je alle ins en outs vertellen over het monument, het fort, de sluis of het gebied waar je je op dat moment bevindt.

De Utrechtse Fietsvierdaagse is dus veel meer dan alleen het fietsen van een mooie route. Je ontdekt de provincie op een actieve manier, geniet van de prachtige natuur en leert over de rijke historie van Utrecht. En dat is nou net wat het zo leuk maakt voor jong én oud!

Bovendien fiets je voor een goed doel. 25% van het inschrijfgeld gaat namelijk naar een groot hartonderzoek waar het UMC Utrecht aan meewerkt. Het doel van het onderzoek is om in de toekomst harten buiten het lichaam te repareren en vervolgens weer terug in de patiënt te plaatsen. Deelnemers die extra geld willen inzamelen kunnen een actie aanmaken via deze link.

Thema’s Utrechtse Fietsvierdaagse

Donderdag – Waterdag

Op deze dag fietsen we langs gemalen en sluizen, en komen we te weten hoe het inunderen van een polder in zijn werk gaat.

Vrijdag – 75 Jaar Vrijheid

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Heb je altijd al eens willen weten hoe dit in de provincie Utrecht is verlopen? Of wat het verhaal is achter dat ene monument in de stad? Je komt erachter op de vrijdag van de Utrechtse Fietsvierdaagse.

Zaterdag – Gezond Leven

Fiets op zaterdag langs biologische boerderijen en volg een rondleiding in het UMC Utrecht. Hier krijg je o.a. uitleg over harttransplantaties en het goede doel waar je voor fietst.

Zondag – Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vorig jaar was dit thema zo’n succes dat we dit jaar gewoon weer een dag aan moesten wijden! Op deze dag fiets je langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en kom je er alles over te weten.

Heb je zin om mee te fietsen?

Je kan je inschrijven voor één, twee, drie of voor alle vier de dagen via de website. Fiets je alle vier de dagen mee? Dan ontvang je na afloop de Utrechtse Fietsvierdaagse medaille!

Tarieven volwassenen: per dag €10,- of alle vier de dagen voor €30,-

Tarieven jeugd t/m 14 jaar: per dag €4,- of alle vier de dagen voor €12,-