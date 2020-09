Open Monumentendag Utrecht 2020: Fietsen langs forten

Open Monumentendag Utrecht 2020 Leren & Herwaarderen

De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’. Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur, er is dus voldoende tijd om rustig rond te kijken. Het volledige aanbod is te bekijken op www.openmonumentendagutrecht.nl.

We blikken deze week alvast vooruit.

03 Fietsen langs forten

Fietsroute langs de Stelling van Utrecht (ca. 25 km), Startpunt Domplein

Deze fietsroute leidt u langs negen forten rond Utrecht die behoren tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 85 kilometer lange verdedigingslinie, aangelegd vanaf 1815 en in gebruik tot 1940, loopt van het huidige IJsselmeer tot de Biesbosch. De linie moest de belangrijkste steden in west Nederland beschermen tegen vijandelijke aanvallen uit het oosten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie verving de Oude Hollandse Waterlinie uit de 17e en 18e eeuw. Met de aanleg van de nieuwe verdedigingslinie viel ook de stad Utrecht binnen het beschermde gebied. Rond de stad verrees uiteindelijk een dubbele rij forten, die de zogeheten Stelling van Utrecht vormen. Deze stelling werd tijdens de Eerste en vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog werd versterkt met tientallen betonnen verdedigingswerken, die in het open land nog altijd goed te zien zijn.

Nadat de Utrechtse forten hun militaire waarde hadden verloren, kregen sommige nog een tijdelijke functie, maar raakten de meeste in verval. Uiteindelijk werden ze door het Ministerie van Defensie afgestoten. Herwaardering voor het militaire erfgoed leidde tot restauratie en hergebruik. Inmiddels is de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. Op Open Monumentendag is een fietsroute langs negen forten uitgezet waarvan er zes te bezoeken zijn (voor bezoek forten wel reserveren). De route leidt door de groene rafelranden van Utrecht en is ook zonder een bezoek aan de forten de moeite waard! Zie voor fietsroute en forten de Monumentenkrant of de site.