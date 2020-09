Open Monumentendag Utrecht 2020: Fort Lunet II

Open Monumentendag Utrecht 2020 Leren & Herwaarderen

De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’. Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur, er is dus voldoende tijd om rustig rond te kijken. Het volledige aanbod is te bekijken op www.openmonumentendagutrecht.nl.

We blikken deze week alvast vooruit.

05 Fort Lunet II

Ten oosten van de stad Utrecht werden tussen 1818 en 1828 vier halvemaanvormige verdedigingswerken (lunetten) aangelegd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervan is Lunet II de oudste. De werken liggen op de stroomruggronden van de Krommerijn, ook wel de Houtense Vlakte genoemd. Omdat deze gronden wat hoger liggen dan de omgeving konden ze niet onder water worden gezet. In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de aanleg van betonnen groepsschuilplaatsen, maar die zijn nooit voltooid. Tussen dit fort en Lunet III werden de spoorlijnen van Utrecht naar Arnhem (1845) en Den Bosch (1865) aangelegd, die zo beschermd konden worden door beide Lunetten. Lunet II is momenteel in gebruik bij de Monumentenwacht Utrecht.

Tijdens de Open Monumentendag kunnen bezoekers een uitgezette wandeling maken over het fort, als voorproefje voor de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht (31/10), met een verrassing bij de finish. Er is muziek en informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een nieuw fiets- en wandelpad en het Lunettenpark waar de gemeente momenteel aan werkt. Vergeet niet om te reserveren.