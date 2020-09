Open Monumentendag Utrecht 2020: Gasthuis Leeuwenbergh

Open Monumentendag Utrecht 2020 Leren & Herwaarderen

De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’. Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur, er is dus voldoende tijd om rustig rond te kijken. Het volledige aanbod is te bekijken op www.openmonumentendagutrecht.nl.

We blikken deze week alvast vooruit.

02 Gasthuis Leeuwenbergh

Langs de singel aan het Servaasbolwerk (nr. 1A) ligt het eeuwenoude Gasthuis Leeuwenbergh, dat onlangs geheel is gerenoveerd. Het pand werd in 1567 gebouwd als pesthuis, aan de rand van de toenmalige stad, met geld uit de nalatenschap van Agnes van Leeuwenbergh. Het kloeke monument, dat bestaat uit een tweebeukige ruimte met enkele bijgebouwen, heeft een bewogen geschiedenis. De Fransen vorderden het in 1672 en richtten er een militair hospitaal in; in 1844 deed het tijdelijk dienst als Scheikundig Laboratorium en vanaf 1908 werd het in gebruik genomen door de Faculteit der Farmacologie van de universiteit.

Vervolgens is het onder andere gebruikt als kerk en als concertgebouw. Sinds kort is Gasthuis Leeuwenbergh de vaste uitvalsbasis van ConcertLab, een organisatie die als doel heeft klassieke muziek een gezicht te geven en wereldwijd te distribueren. Het interieur is gerenoveerd naar een ontwerp van Studio Merkx. Stadsherstel Utrecht heeft het pand vorig jaar aangekocht. Vergeet niet om te reserveren.