Open Monumentendag Utrecht 2020: Het Utrechts Archief

Open Monumentendag Utrecht 2020 Leren & Herwaarderen

De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’. Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur, er is dus voldoende tijd om rustig rond te kijken. Het volledige aanbod is te bekijken op www.openmonumentendagutrecht.nl.

We blikken deze week alvast vooruit.

06 Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is gevestigd in het voormalige gerechtsgebouw van Utrecht, dat op haar beurt intrek had genomen in wat ooit de 11e-eeuwse Paulusabdij was geweest. In 1838 verdwenen de sporen van de abdij onder een neoclassicistische laag, maar sinds de verbouwing tot Utrechts Archief zijn de gotische spitsboog naar de kapittelzaal en gewelfaanzetten in de gangen weer zichtbaar. In de kelder zijn nog de cellen te zien van het gerechtshof. Ook de fraaie wenteltrap in de hal is bewaard gebleven.

In Het Utrechts Archief zijn twee thema-activiteiten te bezoeken. Theatergroep Aluin duikt in de historie van de waterlinie met een voorstelling over het ‘Rampjaar’ en om de heropening van de singel te vieren, brengt Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de kleinschalige tentoonstelling ‘Utrecht aan de singel’: met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 én een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal.

Reserveren voor de Het Utrechts Archief en de voorstelling is noodzakelijk.