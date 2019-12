Penthouse in Hooghiemstra zoekt groeiende, creatieve huurders

In Hooghiemstra, dat gave pand op het Hooghiemstraplein dat je ongetwijfeld kent, staat een waanzinnige werkruimte te huur. Met 105 vierkante meter op de bovenste verdieping biedt het 8 tot 12 werkplekken met uitzicht over de stad.

Dat je met zo’n ruimte geen advertentie op DUIC nodig hebt is natuurlijk duidelijk, maar de verhuurders van deze locatie zijn op zoek naar een speciale club. Het DNA van Hooghiemstra is namelijk leidend en de grote grijze corporaties komen dan ook niet in aanmerking.

“Een broedplaats voor de creatieve en startende ondernemer. Een ondernemer die met passie invulling geeft aan zijn of haar idee en bedrijf”. Directeur Paul Barendregt beschrijft ‘zijn’ Hooghiemstra. “Wij hebben passie voor Utrecht en zijn van mening dat beleving, creativiteit, verandering, groei en kennis dé ingrediënten zijn om deze stad vitaal te houden. Wij geloven dat startende en groeiende ondernemers hierin het verschil maken en onze missie is dan ook om deze ondernemers te ondersteunen.

Klinkt als een plek waar je bij wilt horen? Dat kan. Voor deze werkruimte wordt gezocht naar een startend, creatief bureau dat jong, onderscheidend en eigengereid is. Een club die een goede vibe én een rauw randje heeft. Wat krijg je er, naast deze fantastische werkplek, voor terug? Een partij die betrouwbaar, servicegericht, flexibel, betrokken en verbindend is. Opgericht om starters, groeiers en professionals de ruimte en kansen te bieden om te ontwikkelen en te groeien.

Ben jij onderdeel van de creatieve club die ze zoeken? Neem dan snel contact op via [email protected]