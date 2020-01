Pleinvrees komt aanstaande zaterdag weer naar Utrecht!

Ben je ook klaar met die grauwe dagen en je winterdip? Toevallig hebben we daar op de eerste dag van februari hét perfecte medicijn voor!

Na 1.000 verzoekjes en liefdesverklaringen durven ze het bij Pleinvrees namelijk weer aan de Amsterdam bubbel te verlaten. Na twee jaar gaat er weer een heuse tour plaatsvinden en die wordt aanstaande zaterdag in ons stadje afgetrapt!

Vanaf 23:00 is TivoliVredenburg het bruisende Pleinvrees decor en staat er een lokale én internationale sterrenline-up achter de draaitafels. Joris Delacroix [superset], N’to [live], Seth Schwarz [live] en Mees Salomé b2b Olivier Weiter, om er maar een paar te noemen.

De Pleinvrees familie is blij en trots dat ze weer on tour gaan. En terecht, het is immers wel weer tijd dat Pleinvrees haar trouwe bezoekers opzoekt in hun lokale habitat, helemaal na een Festival dat dit jaar geannuleerd moest worden (#neverforget) omdat Moeder Natuur besloot een storm op Amsterdam af te sturen! Met de tour hopen ze weer wat karmapunten te scoren bij Moeder Natuur en als de hoge heren en dames in Europa geen klinkende klimaatdeal kunnen sluiten dan draagt Pleinvrees wel gewoon een steentje bij. Het is immers beter als ze naar een paar steden reizen dan dat alle bezoekers telkens naar Amsterdam komen, nietwaar? Win-win!

De enorme waslijst aan lokale en internationale DJ’s gaan zorgen voor de typische Pleinvrees sound en spannende nieuwe invloeden! Het belooft weer een memorabele tour te worden, zoveel is zeker!

Wees er snel bij en scoor HIER de allerlaatste tickets!

Check het event op Facebook.