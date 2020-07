Adverteren op DUIC en NU.nl? Reserveer nu het beste advertentieproduct van Utrecht

De Smarticle op DUIC en NU.nl is een advertorial (jouw eigen commerciële nieuwsbericht) tussen het nieuws van DUIC en NU.nl. Met een Smarticle haal je ca. 3 miljoen impressies per week.

De Smarticle is een exclusief advertentie product in de regio Utrecht. Het bericht wordt vertoond in een straal van 15km in de NU.nl app en er is maar één plek beschikbaar per keer. Het bericht staat op een prominente plek op de voorpagina van de NU.nl app: direct onder het landelijke nieuws en direct boven het economische nieuws.

Klik hier voor meer informatie en reserveringen De Smarticle bestaat uit

Vaste positie op de homepage van DUIC.nl en 1x verspreiding via DUIC-nieuwsbrief (6.800 abonnees) en Facebookpagina (57.000 likes)

Een vaste positie op de voorpagina van de NU.nl app voor iedereen die zich in Utrecht en omstreken bevindt

Vaste positie op katern Utrecht van NU.nl, zowel op desktop als mobiele webpagina

Tarieven

Smarticle (van maandag tot vrijdag of vrijdag tot maandag): €1.250,- (ex. btw)

Interessante combi van print en online

Wil je zo effectief mogelijk adverteren in de regio Utrecht? Combineer dan print en online. Bij afname van een Smarticle adverteer je met een flinke korting in de tweewekelijkse DUIC krant (bereik: 100.000 lezers).

Zeker zijn van uw plaats?

De capaciteit is beperkt, er is per keer maar plaats voor één bericht. Om zeker te zijn van je plaats kun je nu je periode van voorkeur reserveren. Een reservering is vrijblijvend en geldig tot twee weken voor de plaatsingsdatum. Als er zich bij DUIC een andere adverteerder aandient voor het door u gereserveerde tijdvak dan krijgt u als eerste de gelegenheid om uw reservering definitief te maken.

Klik hier voor meer informatie en reserveringen

De Smarticle wordt ingezet door onder meer: