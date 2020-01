Schrijf je nu in voor de cursussen en rondleidingen van Gilde Utrecht in het voorjaar Het Domplein in Utrecht. Foto: Robert Oosterbroek

De inschrijving voor de cursussen van Gilde Utrecht is weer geopend. Gilde Utrecht organiseert stadswandelingen, rondleidingen, talen en cursussen in de stad. De vrijwilligers van het gilde zetten zich belangeloos in voor stadgenoten en andere belangstellenden.