SFYN Utrecht en Thirty030 in actie tegen voedselverspilling

Slow Food Youth Network Utrecht & Thirty030 voeren vandaag actie om voedselverspilling onder de aandacht te brengen. Samen met een groep vrijwilligers zullen zij rondom het stationsplein van Utrecht Centraal – gehuld in hondenpakken en veel enthousiasme – DoggyBags uitdelen om Utrechters te motiveren voedselverspilling te voorkomen. Van 16.30 tot 19.30 rondom Utrecht Centraal. #doggyswagutrecht

Slow Food Youth Network (SFYN) is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Thirty030 bestaat uit jonge ambassadeurs van Utrecht van onder de 30, die zich uitspreken over de stad, meedoen in denktanks, en daarnaast de stad ook kleuren met eigen initiatieven zoals DoggySwag!

Voedselverspilling

Het doel van deze actie is om Utrechters de handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan met voedselverandering. In Nederland verspillen we per persoon gemiddeld 34 kg voedsel per jaar en 45 liter aan dranken en dat terwijl er per dag 820 miljoen mensen met honger naar bed gaan!

Foodwaste is daarom een thema dat onlosmakelijk is verbonden met SFYN. De focus ligt daarom niet alleen op verspilling, maar ook op overschot, slim koken en bewaren. Er is dan ook doelbewust gekozen om dit onderwerp in december onder de aandacht te brengen omdat er in deze tijd van veel gezelligheid en lekker eten er dus ook veel eten wordt gekocht, bereid en weggegooid. Kortom een goed moment om tips en tricks uit te delen zodat je hier van tevoren rekening mee kunt houden.

SFYN en Thirty030 komen daarom op 18 december van 16:30 – 19:30 op en rondom het stationsgebied van Utrecht Centraal in actie! Een echte guerilla actie waar de DoggyBag onder aandacht wordt gebracht.

Kijk hier voor een leuk filmpje.