Maak van fotografie je beroep bij de School voor Fotografie in Utrecht

Is met de start van 2020 ook je passie voor de fotografie aangewakkerd? Dan is de School voor Fotografie in Utrecht wat voor jou. Nog deze maand starten verschillende opleidingen voor zowel beginners die thuis willen raken in de fotografie als voor gevorderden die van fotografie hun beroep willen maken.

Het lesprogramma is heel divers voor zowel de kortdurende basiscursus als voor de vakopleiding van een jaar. In een jaar leren deelnemers aan de vakopleiding de verschillende onderdelen van de fotografie. Van werken in de studio voor reclame- en portretfotografie tot flitsen op locatie en bedrijfs- en journalistieke reportages.

Om de week les

Studenten hebben om de week een dag les. “En in de andere week ben je ongeveer een dag zoet met opdrachten”, vertelt directeur en eigenaar Saskia te Koppele. “We kiezen ervoor om ons te specialiseren op deze vormen van toegepaste fotografie”, vervolgt ze. “Juist omdat fotografie echt een vak is.” De techniek is daarom belangrijk. “Pas als je weet wat je doet, kun je constante kwaliteit leveren. En daar gaan we voor.”

Persoonlijke begeleiding

De school hecht aan persoonlijke begeleiding, weet ook oud-studente Tamara Heck. “Ik vond het erg fijn dat de lijntjes met de docenten kort waren, als er vragen of onduidelijkheden waren, werd er voldoende tijd genomen om dit verder toe te lichten of uit te leggen.”

‘Alles geleerd’

De lessen worden gegeven door docenten die met beide benen in de fotografie staan. “Zij brengen ook over wat er nodig is om te slagen als professioneel fotograaf”, geeft Te Koppele aan. Ellen Jonges deed de vakopleiding in Utrecht. “Dit beviel me erg goed in combinatie met mijn baan (32u)”, laat ze weten. “Deze opleiding heeft me echt geleerd om initiatief te nemen en mijn ideeën uit te werken. Door alle opdrachten heb ik veel waardevolle contacten opgedaan waar ik nog steeds erg dankbaar voor ben.”

Meer ervaringen van studenten vind je op de site van de School voor Fotografie.

Voor wie is de vakopleiding bedoeld? “Voor mensen bij wie de liefde voor fotografie zo groot is dat ze er wel hun vak van willen maken”, geeft de directeur aan. De aanstaande deelnemers moeten de basisprincipes van fotografie beheersen. “Zoals diafragma en sluitertijd. Daarnaast moet je weten hoe je op de M-stand van je camera fotografeert.”

Startdata

De jaaropleiding start meerdere malen per jaar in Utrecht. De eerstvolgende startdatum is vrijdag 24 januari. Daarvoor zijn nog enkele plaatsen vrij.

Kennismaken met fotografie kan in de basisopleiding van zes dagen, deze start vrijdag 31 januari in Utrecht. “De basisopleiding is voor mensen die meer uit hun camera willen halen, voorkennis is niet vereist. Na de basisopleiding weet je of je er je beroep van wilt maken, of dat je fotografie als hobby wilt houden.”

Meer info over de school en de opleidingen, evenals andere startdata (ook in Breda) en de lesroosters, kun je vinden op de website van de School voor Fotografie via www.schoolvoorfotografie.nl.