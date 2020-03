Thuis Theater Utrecht – bij jou thuis

Theater Utrecht lanceert het platform Thuis Theater Utrecht onder het mom van ‘als jij niet naar het theater kunt, komen wij naar jou’. Elke week kun je vanaf vrijdag 12.00 uur een week lang kijken naar een voorstelling van Theater Utrecht.

Door de maatregelen omtrent de Coronacrisis, kunnen theatervoorstellingen tot 1 juni niet gespeeld worden. De theaters moesten hun deuren sluiten, waardoor Theater Utrecht op het idee kwam om het online platform Thuis Theater Utrecht te lanceren.

Op Theaterutrecht.nl kijk je elke week gratis een opname van een voorstelling uit het archief van Theater Utrecht.

De eerste is – niet geheel toevallig – Stad der Blinden (2015) in een regie van Thibaud Delpeut. Deze voorstelling, naar het boek De stad der blinden van Nobelprijswinnaar José Saramago, gaat over een stad die in korte tijd ontwricht raakt door een onverklaarbare epidemie waardoor alle inwoners één voor één blind worden.

Bezoek Thuis Theater Utrecht