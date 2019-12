Verrassend uitje tijdens de kerstvakantie in Leidsche Rijn

In The Wall in Utrecht is een bestemming te vinden voor alle leeftijden; Play-in. Men kan er trampolinespringen in een van de grootste trampolineparken van Europa, kinderen kunnen spelen in het naar een onderwaterwereld vormgegeven speelparadijs Kids-in en er kan op unieke wijze geklommen worden in Climb-in. Bovendien is Play-in in de kerstvakantie nog completer door extra activiteiten en entertainment.

Trampolinepark

Play-in beschikt over het uitdagende trampolinepark Jump-in. Niet alleen kunnen kinderen en volwassenen gewoon springen op de trampolines, maar is er ook een ‘high performance-area’, kan er door liefhebbers van spanning van een toren worden afgesprongen met een zachte landing in de airbag en kunnen gasten losgaan in de dodgeball-area. De kerstvakantie is gevuld met activiteiten om een bezoek nog leuker te maken. Op zaterdag 21 december en vrijdag 3 januari is er vanaf 19:00 een Live DJ Clubavond. Op vrijdag 27 december om 18:00 kunnen geïnteresseerden kennismaken met freerun tijdens de freerunworkshop van een uur. Voor wie freerun te heftig vindt klinken, is er donderdag 2 januari om 18:00 Jumples. Voor ouders met jonge kinderen is er twee maal tussen 10:00 en 12:00 uur de mini-jump; zowel op vrijdag 27 december als vrijdag 3 januari.

Climb-in

Uniek in de regio is het klimpark Climb-in zeker wel te noemen, aldus eigenaar Hanneke Laarakker. “Dit is geen klassieke klimhal, dit is fun climbing voor alle leeftijden. We hebben uitdagende wanden, een speedclimb, een letterlijke sprong in het diepe met de leap of faith en uitdagende obstakels zoals stairway to heaven.”

Onderwaterwereld

Kids-in is het speelparadijs van Play-in en heeft als thema een onderwaterwereld. Op 2 januari komt de populaire artiest Barry Piraat langs voor een show om 12:00 en om 14:00. De show is inbegrepen bij de toegangsprijs van Kids-in.

Praktisch

Play-in opent in de kerstvakantie met alle onderdelen om 10:00. Uitzonderingen zijn Eerste Kerstdag (gesloten) en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (open vanaf 12:00). Jump-in is buiten de vakanties om op donderdag en zondag geopend tot 20:00 en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 21:00. Buiten de vakanties om is het ook mogelijk om bijvoorbeeld trampolinefitness te volgen. Vooral in de weekenden en vakanties is reserveren voor Climb-in en Jump-in raadzaam. Dit kan op www.play-inutrecht.nl.