Voorpret met de cadeaubon van Camping Ganspoort

De lente zit in de lucht! Normaal gesproken zou je nu koers zetten naar het terras van Camping Ganspoort, voor een kopje verse muntthee of een heerlijke Weizen, genietend van de eerste zonnestralen van het jaar. Helaas moet je dat nog even uitstellen – Corona, je weet ervan.

De lente zit in de lucht! Normaal gesproken zou je nu koers zetten naar het terras van Camping Ganspoort, voor een kopje verse muntthee of een heerlijke Weizen, genietend van de eerste zonnestralen van het jaar. Helaas moet je dat nog even uitstellen – Corona, je weet ervan. Om je toch alvast een beetje in de juiste stemming te brengen bieden wij je nu de Camping Ganspoort cadeaubon aan – een aantrekkelijk vormgegeven waardebon, waarmee je straks al jouw consumpties op Camping Ganspoort kunt afrekenen. Dat is pas voorpret! Leuk om weg te geven, maar zeker ook om zelf te gebruiken. En je ondersteunt ons om deze barre weken met gesloten deuren door te komen. Als dank krijg je daarom ook nog eens 10% korting op jouw rekening wanneer je straks met deze bon afrekent! Nog even geduld, straks vieren we allemaal het einde van de crisis! Op je gezondheid! Bestel je cadeaubon op: www.campingganspoort.nl Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!