Voorpret of keuzestress?

Vakantie! Van alleen het horen van het woord maakt je hart al een sprongetje. En zo is het ook, vakantie is ontspannend, avontuurlijk, leuk en vaak verrassend. Het vinden van die vakantie is vaak een tweede…

De een vindt het heerlijk om uren, soms dagenlang het internet af te struinen naar dat perfecte plekje. Dat geldt echter niet voor iedereen….het grote online aanbod zorgt ook voor stress, keuzestress. Boeken is definitief, wat als ik spijt krijg en toch nog een mooiere locatie tegenkom?



Het kan makkelijker….

Wat als je je direct door de specialisten live kunt laten informeren en inspireren? En ineens een goed totaaloverzicht krijgt van bestemmingen en reisorganisaties? Dan wordt het maken van een keuze toch een stuk makkelijker…..

En dat kan! Van 16-19 januari op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs, Utrecht. Alle werelddelen zijn hier vertegenwoordigd, reisspecialisten van over de hele wereld komen samen en dat levert naast een leuke mengelmoes van culturen een verrassend leuk dagje uit op. Er is namelijk enorm veel te doen en te zien! Van een zeilclinic, klimmuur en minidisco voor de kids tot aan cameraworkshops, levensechte VR-experiences en overheerlijke internationale gerechten. Doe ook mee met de dagelijkse Travel Pub Quiz en maak kans op mooie prijzen. Geniet ondertussen van alle muziek en dans vanuit de hele wereld, overheerlijke wereldgerechten en de meest boeiende reispresentaties. Zo beleef je de ultieme vakantievoorpret! Profiteer bovendien gelijk van aantrekkelijke beursacties. Goed om te weten: kinderen t/m 16 jaar zijn gratis!



Tijd voor een feestje!

Aankomende editie is extra feestelijk, want de Vakantiebeurs bestaat 50 jaar! En dat zal geen enkele bezoeker ontgaan. Nederlandse artiesten komen optreden in de festivaltent en er zijn spectaculaire winacties.Iedereen viert het feestje mee. Een editie met een gouden randje om niet te missen!

Scoor nu je kaartje en profiteer volop!

Bestel nu hier je kaartje online betaal slechts t/m 15 januari €12,- in plaats van €15,- én profiteer gelijk van allerlei voordelen zoals een gratis cursus fotografie, Voyago Reizen Magazine jaarabonnement en een voucher met €50 korting op Isropa Reizen en €100 korting bij Captain cruise.